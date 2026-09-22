У побережья Сочи горит грузовое судно в зоне атак дронов «Мадяра» 4 22.09.2026, 18:29

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Фото: dialog.ua

Фотофакт.

В соцсетях появились фото дымящегося судна у побережья российского Сочи в Краснодарском крае. Сайт dialog.ua со ссылкой на украинский OSINT-проект Exilenova+ сообщает, что в этом районе длительное время сохранялась угроза атаки ударных БПЛА Сил обороны Украины, которые патрулируют этот район и атакуют любые суда, относящиеся к российской транспортной инфраструктуре.

Именно эту часть акватории постоянно атакуют подразделения Роберта «Мадьяра» Бровди и другие украинские дроновые силы, которые системно работают по российской логистике, портовой инфраструктуре и судам.

Фотографии сделаны с большого расстояния, судно находится практически на линии горизонта, где отчетливо виден вытянутый силуэт крупного коммерческого судна — судя по плоской палубе и характерной форме, это сухогруз, балкер или танкер.

Густой шлейф темного дыма поднимается из кормовой части судна, где традиционно располагаются рубка и машинное отделение.

Воздушные дроны обычно целятся в надстройку (рубку управления) для уничтожения навигационных систем и экипажа. Пожар на фото охватывает именно эту вертикальную зону над кормой. Безэкипажные катера-камикадзе чаще всего целятся в корму, чтобы уничтожить винто-рулевую группу и лишить судно хода, либо бьют в район машинного отделения для гарантированного затопления/вывода из строя.

Удар в корму как раз вызывает сильный пожар в этой части судна.

Фото: dialog.ua

Фото: dialog.ua

Основная задача ВСУ — сужать для России пространство безопасного маневра в Черном море и блокировать работу портов, которые могут использоваться для снабжения и военной логистики.

Район Сочи в последние недели все чаще оказывается в зоне украинского дронового давления.

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