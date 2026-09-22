Украина нашла уязвимое место Москвы 8 22.09.2026, 18:43

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Алексей Копытько

К Новому году могут «вздрогнуть» 20–25 регионов России.

20 сентября красиво горел НПЗ в Москве. За три дня до этого была атака на Ярославский НПЗ (9-я за год). 6 сентября изрядно досталось НПЗ в Рязани.

Эти заводы обслуживают столичный регион России, в котором проживает 22+ млн человек. Топливный мандраж в Москве и Московской области будет нарастать, что негативно отразится на других регионах, откуда будут тащить топливо.

Сегодня утром задымился Куйбышевский НПЗ в Самаре, вчера какая-то дымка была в Уфе. Напомню, что Самара (3 НПЗ) и Уфа (3 НПЗ) – это краеугольные камни российской нефтепереработки.

Следующий уровень приключений, ожидающий дорогих россиян – это зимнее топливо. Уже через месяц тема станет очень актуальной.

В общем, есть аргументы к дискуссии о деэскалации накануне зимы.

Опыт концентрации внимания на Москве 20 сентября показал: дня за 3 Украина может накопить такое количество средств поражения, с которым не справляется самый мощный район ПВО/ПРО в мире.

Это означает, что, грубо говоря, раз в три дня (10 раз в месяц) Украина может выносить какой-то региональный центр России просто в лохмотья.

Нюанс в том, что для Украины страдания гражданских в РФ не являются самоцелью. Поэтому дорогие россияне боятся украинских дронов гораздо меньше, чем российского ПВО. Однако людоедский подход российского руководства неизбежно приведёт к зеркальным последствиям.

Итого: теоретически, если Кремль окажется не готов к деэскалации, порядка 20-25 регионов центральной России к новому году вздрогнут…

Алексей Копытько, Telegram

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