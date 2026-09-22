«Еду в Ленинград»: белорусы троллят россиян 8 22.09.2026, 15:14

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Что нужно знать путешественникам во времени?

Пользователь Threads _alexdyba опубликовал ироничный пост в ответ на критику россиян в адрес белорусов.

«Ребята, хотим съездить в Ленинград, - пишет он. - Подскажите, принимают ли там белоруские рубли?»

Белорусы в ответ написали о своих «впечатлениях» от поездки в несуществующий город – очень похожих на отзывы россиян о поездки в «Белоруссию». Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

- Был в Ленинграде. Там некоторые совсем обнаглели, говорю по-белорусски, а они делают вид, что не понимают и отвечают: Говори со мной по-русски! Но это наверное те которые какую-то соль любят, а так не бойтесь, там хорошие люди живут.

- А еще там все надписи на ленинградском... Смешной язык.

- Конечно, можно. В России любят переименовывать и оккупировать чужие города, почему другим нельзя?

- В Ленинграде принимают советские рубли. Если остались от бабушки, то добро пожаловать. И по советскому паспорту только въезд.

- Учебники по географии и русскому языку захватите, ликбез будете проводить.

- У вас машина времени есть? Там многим она нужна.

- Там нормальные рубли не принимают, только какие-то свои, непонятные.

- Был в Ленинграде, хорошо там, можно мусорку не искать и парковаться где захочешь.

- Там еще по-русски говорят. Какая-то белорусофобия.

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