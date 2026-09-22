Названы пять французских привычек в еде, которые стоит перенять 3 22.09.2026, 15:52

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Они помогают питаться без жестких запретов и чувства вины.

Французский подход к еде строится не только вокруг продуктов. Диетолог Джейн Леверич назвала пять привычек, среди которых удовольствие от еды, баланс и спокойные приемы пищи.

Об этом пишет издание PureWow.

Почему французский подход отличается

Джейн Леверич — диетолог и специалист по питанию, которая работает с клиентами над сбалансированным и устойчивым рационом. Ранее она жила во Франции, а позже вернулась туда уже как специалист по питанию.

По ее словам, разница между французским и американским отношением к еде прежде всего заключается в самом подходе к приемам пищи.

«Во Франции к еде относятся как к ежедневному удовольствию, а не как к проверке результатов. Здесь не нужно оправдывать багет или вести переговоры с кусочком сыра», — рассказала Леверич.

Она отметила, что во Франции чаще выбирают простые блюда, сезонные продукты и разумные порции. При этом еда не превращается в постоянный подсчет и жесткие ограничения.

На основе своих наблюдений диетолог выделила пять французских принципов питания.

Удовольствие без чувства вины. Еда должна приносить не только пользу, но и удовольствие. Леверич считает, что разрешение наслаждаться любимыми продуктами может помогать чувствовать больше удовлетворения после еды.

Баланс вместо жестких ограничений. Специалист советует не строить питание вокруг полного отказа от отдельных продуктов. По ее словам, рацион должен одновременно насыщать организм, удовлетворять желания и вписываться в обычную жизнь.

Качество важнее количества. Леверич рекомендует обращать внимание на свежие сезонные продукты и то, как они приготовлены. По ее мнению, осознанный выбор еды может стать более устойчивой привычкой, чем постоянное сокращение ее количества.

Прием пищи как ритуал. Диетолог считает, что еду не обязательно поглощать на ходу или за рабочим столом. Она советует замедлиться, обращать внимание на вкус и создавать небольшие привычки вокруг приема пищи.

Еда как часть полноценной жизни. Леверич использует выражение joie de vivre, то есть радость от жизни. По ее словам, это может быть совместное блюдо с друзьями, чашка хорошо приготовленного кофе или просто время, чтобы почувствовать вкус еды.

«Питание — это не только здоровье, но и удовольствие, празднование и маленькие радости, которые делают жизнь более наполненной», — сказала Леверич.

По ее словам, французский подход не предполагает идеального питания. Основная идея заключается в том, чтобы выбирать качественные продукты, есть разумными порциями и не превращать каждый прием пищи в систему запретов и подсчетов.

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