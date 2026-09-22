Российские «Шахеды» снова массово залетали в Беларусь 22.09.2026, 15:28

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Только за сутки зафиксировали минимум семь нарушений воздушного пространства.

В течение суток 21 сентября фиксировались многочисленные локальные нарушения воздушного пространства Беларуси российскими ударными беспилотниками во время атак на Украину, пишет гомельский портал «Флагшток» со ссылкой на украинские мониторинговые каналы.

По данным Telegram-канала «еРадар» утром 21 сентября, около 9:00, сразу четыре БПЛА пролетели через Гомельщину, срезав путь через выступ Брагинского района в направлении зоны отчуждения.

Примерно в 9:30 еще два дрона были зафиксированы на территории Беларуси в зоне отчуждения. Вероятно, они продолжили полет вглубь страны, и уже в 9:55 находились в районе Ельска и Хойников.

Около 12:10 один из них вылетел в Украину со стороны Овруча, а второй больше не фиксировался, уточнил администратор канала «еРадар» в комментарии «Флагштоку». Примерно в то же время на этом участке Гомельщины был замечен пролет военной авиации.

Вечером, примерно в 19:55, Еще один российский БПЛА двигался по территории Беларуси вдоль границы с Житомирской областью, после чего вылетел в Украину.

«Таким образом, в течение суток 21 сентября было зафиксировано минимум семь залетов российских ударных дронов в Гомельскую область. До этого, 12–13 сентября, минимум 10 БПЛА нарушали воздушное пространство Беларуси. Можно констатировать, что после затишья (в течение последних месяцев фиксировались лишь единичные случаи) количество залетов российских беспилотников снова увеличилось», – подытоживает издание.

Журналисты отмечают, что воздушное пространство Беларуси нарушают не реактивные дроны, а классические «Шахеды» и «Герани».

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