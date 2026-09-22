Трамп сменил стратегию по Гренландии 5 22.09.2026, 16:06

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США получат новые военные объекты, а статус острова останется прежним.

Президент США Дональд Трамп подпишет соглашение с Данией и Гренландией, которое значительно расширит военное присутствие США на острове, но не предусматривает его переход под американский контроль. Церемония пройдет в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН, пишет USA Today (перевод — сайт Charter97.org).

Соглашение предусматривает создание двух дополнительных американских военных объектов — в Нарсарсуаке на юге Гренландии и Местерсвиге на восточном побережье. Сейчас единственной действующей американской базой на острове остается база Питуффик.

Трамп ранее заявлял, что договоренность дает Вашингтону возможность обеспечивать безопасность США в Гренландии, включая постоянный доступ к острову и использование его воздушного пространства. «Мы немедленно начнем значительно расширять военное присутствие США в ключевых районах Гренландии», — написал американский президент.

При этом Копенгаген подчеркивает, что соглашение не повлияет на суверенитет Дании и учитывает право жителей Гренландии на самоопределение. Датские власти также связывают новую договоренность с усилением роли НАТО в обеспечении безопасности Арктики.

Соглашение не позволит России и Китаю размещать в Гренландии военные объекты или инвестировать в остров без письменного согласия США. Полный текст договора пока не опубликован, поэтому его условия остаются не до конца понятными.

«Эта сделка окончательно и бесповоротно решает наши проблемы национальной безопасности в Гренландии», — заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Новая договоренность призвана снять напряженность, возникшую после заявлений Трампа о возможном приобретении Гренландии. При этом речь идет о крупнейшем расширении американской военной инфраструктуры на острове со времен холодной войны.

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