Трамп сменил стратегию по Гренландии

Трамп сменил стратегию по Гренландии5
- 22.09.2026, 16:06
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США получат новые военные объекты, а статус острова останется прежним.
Президент США Дональд Трамп подпишет соглашение с Данией и Гренландией, которое значительно расширит военное присутствие США на острове, но не предусматривает его переход под американский контроль. Церемония пройдет в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН, пишет USA Today (перевод — сайт Charter97.org).
Соглашение предусматривает создание двух дополнительных американских военных объектов — в Нарсарсуаке на юге Гренландии и Местерсвиге на восточном побережье. Сейчас единственной действующей американской базой на острове остается база Питуффик.
Трамп ранее заявлял, что договоренность дает Вашингтону возможность обеспечивать безопасность США в Гренландии, включая постоянный доступ к острову и использование его воздушного пространства. «Мы немедленно начнем значительно расширять военное присутствие США в ключевых районах Гренландии», — написал американский президент.
При этом Копенгаген подчеркивает, что соглашение не повлияет на суверенитет Дании и учитывает право жителей Гренландии на самоопределение. Датские власти также связывают новую договоренность с усилением роли НАТО в обеспечении безопасности Арктики.
Соглашение не позволит России и Китаю размещать в Гренландии военные объекты или инвестировать в остров без письменного согласия США. Полный текст договора пока не опубликован, поэтому его условия остаются не до конца понятными.
«Эта сделка окончательно и бесповоротно решает наши проблемы национальной безопасности в Гренландии», — заявил госсекретарь США Марко Рубио.
Новая договоренность призвана снять напряженность, возникшую после заявлений Трампа о возможном приобретении Гренландии. При этом речь идет о крупнейшем расширении американской военной инфраструктуры на острове со времен холодной войны.