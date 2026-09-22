«Терминатор» вышел на ринг против человека 8 22.09.2026, 16:41

8,410

Реальный Терминатор: первый в истории бой с роботом закончился для человека плохо

Фото: Скриншот

Первый в истории бой с роботом-гуманоидом закончился неожиданно.

Известный блогер сразился с двухметровых роботом-гуманоидом, очень похожим на робота Т-800 из известной серии фильмов про Терминатора.

Кажется, сюжет фантастического фильма стал реальностью. Впервые в истории произошел боксерский бой между человеком и человекоподобным роботом. Самое интересное, что по внешнему виду робот напоминает вымышленного Терминатора, то есть робота-убийцу Т-800, из фильмов режиссера Джеймса Кэмерона. И название у робота также похоже. Учитывая ход поединка и эти совпадения, фильмы уже не кажутся фантастическими, пишет Daily Mail.

Американская компания, которая занимается боями роботов, дистанционно управляемых людьми, решила провести в Сан-Франциско, США, первый в истории боксерский бой между роботом-гуманоидом и человеком. Такую идею компании подкинул известный американский видеоблогер Френки Лапенна, который сам решил поучаствовать в поединке.

Всего за вечер блогер сразился с тремя роботами: сначала с миниатюрным Unitree G1, а затем по очереди с двумя огромными машинами. Это роботы ENGINEAI T800, рост которых составляет около 180 см, вес – около, 100 кг и стоят они более 40 000 долларов. При этом по внешнему виду эти почти двухметровые роботы напоминают Терминатора. Для тех, кто не помнить первый фильм про этого робота-убийцу, вышедший в 1984 году, то по сюжеты машины в будущем захватили мир, а один робот вернулся в прошлое, чтобы убить будущую мать лидера человеческого сопротивления.

Поединок начался с того, что Лапенна нанес несколько точных ударов, от которых голова робота откинулась назад, а сам он пошатнулся. Но робот ответил сокрушительной серией ударов ногами, и блогер отлетел к стене

Фото: Скриншот

по внешнему виду робот напоминает вымышленного Терминатора, то есть робота-убийцу Т-800, из фильмов режиссера Джеймса Кэмерона

Фото: Скриншот

Специально для боя блогер одел экипировку, чтобы защитится от ударов Терминатора. Если обычный взрослый человек способен нанести удар с силой около 294 кг, то, по заявлению компании REK, их крупные роботы наносят удары с силой 385 кг.

Поединок начался с того, что Лапенна нанес несколько точных ударов, от которых голова робота откинулась назад, а сам он пошатнулся. Но робот ответил сокрушительной серией ударов ногами, и блогер отлетел к стене.

Реальный Терминатор: первый в истории бой с роботом закончился для человека плохо

Хотя на видео кажется, что человек проиграл поединок, в компании REK утверждают, что это не так. Блогеру удалось победить робота, который сильно его побил. Блогеру удалось вывести робота из равновесия и отбросить его на стену, в итоге механизм машины заклинило и у робота буквально оторвалась голова.

Единственной реальной травмой, полученной блогером, стало повреждение руки, в остальном он не пострадал. Но сообщается, что бой с другим Терминатором закончился менее удачно.

Пользователи соцсетей были потрясены кадрами, на которых робот сбивает человека с ног и избивает его. Один из комментаторов написал: «Разве нам не показали целых шесть фильмов о том, почему это плохая идея?». Видимо пользователь соцсетей имеет ввиду то, что в Голливуде действительно сняли уже 6 фильмов о Терминаторе, в пяти из которых роль Т-800 исполнил Арнольд Шварценеггер.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com