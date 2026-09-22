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Украинский дрон разнес склад боеприпасов оккупантов в Гуляйполе

  • 22.09.2026, 16:50
  • 2,566
Украинский дрон разнес склад боеприпасов оккупантов в Гуляйполе

Грузовик с боекомплектом выследили до самого укрытия.

Силы обороны уничтожили склад с 152-мм артиллерийскими снарядами в Гуляйполе Запорожской области. Об этом сообщает «Цензор.НЕТ» со ссылкой на пресс-центр 7-го корпуса ДШВ.

Отслеживание грузовика с боекомплектом и обнаружение укрытия в Гуляйполе

Как отмечается, грузовик с боекомплектом, который двигался по городу, обнаружили смежные подразделения. Они отследили перемещение техники к укрытию - одному из ангаров в Гуляйполе.

«Менее чем через три с половиной часа после обнаружения во взаимодействии с 7-м корпусом ДШВ пилоты 225-го отдельного штурмового полка поразили цель. После попадания произошла детонация около 60 артиллерийских снарядов калибром 152 мм. Пилоты 414-й ОБр СБС «Птахи Мадяра» обеспечили объективный контроль поражения», - говорится в сообщении.

Грузовик с боекомплектом удалось поразить непосредственно в укрытии всего одним ударом FPV-дрона.

Также отмечается, что выполнить задачу удалось благодаря четкому взаимодействию нескольких подразделений Сил обороны — от обнаружения и передачи цели до её поражения и доразведки.

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