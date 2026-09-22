В Украине произошло сильное землетрясение 22.09.2026, 16:18

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иллюстративное фото

Сейсмологи зафиксировали очень неглубокий очаг.

В Полтавской области Украины произошло землетрясение магнитудой 4,2. Как сообщает Главный центр специального контроля страны на своем сайте, землетрясение было зарегистрировано сегодня, 22 сентября.

«Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в Мачуховской общине Полтавского района Полтавской области магнитудой 4,2 (по шкале Рихтера) на глубине 3 км», – говорится в сообщении.

В ГЦСК также добавили, что по классификации землетрясений это относится к «сильно умеренным».

Землетрясение произошло недалеко от Полтавы / скриншот

На сайте Центра отмечается, что сильно умеренное землетрясение ощущается большинством людей как внутри помещения, так и под открытым небом. Многие люди, находящиеся в здании, пугаются и выбегают на улицу. Некоторые теряют равновесие. Домашние животные также выбегают из помещений.

В редких случаях может разбиваться посуда и другие стеклянные изделия, падают книги. Возможны смещения тяжелой мебели, слышен звон колоколов. Кроме того, речь идет о легких и умеренных повреждениях в некоторых типах сооружений.

В редких случаях на сырых грунтах возможны трещины шириной до 1 сантиметра, а в горных районах – отдельные случаи оползней.

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