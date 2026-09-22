Россияне за границей отвернулись от партии Путина 11 22.09.2026, 15:56

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«Единая Россия» набрала 2,8% у россиян за рубежем.

Два независимых экзитпола по выборам в Госдуму РФ показали резкий разрыв между голосованием россиян за рубежом и официальными результатами внутри России, пишет Euronews (перевод — сайт Charter97.org).

По данным проекта «Голосование за рубежом», который проанализировал мнение почти 15,7 тысячи человек на 27 участках в 22 странах, первое место заняла партия «Новые люди» с 43% голосов. КПРФ получила 18,3%, а «Единая Россия» — лишь 5,5%.

Еще более заметный результат показал экзитпол движения «Весна» и проекта «Progress». «Новые люди» получили 47,3%, коммунисты — 19,2%, а партия Путина — всего 2,8%. «Новые люди» заняли первое место на каждом из 18 участков, охваченных этим опросом.

Внутри России официальные результаты выглядят совершенно иначе. ЦИК сообщил о почти 58% голосов за «Единую Россию», около 14% за КПРФ, почти 9% за ЛДПР и менее 8% за «Новых людей».

«Контраст действительно очень разительный», — заявил Euronews директор проекта «Progress» Иван Жданов. По его словам, результаты голосования за рубежом «разрушают образ якобы существующей поддержки властей».

Многие россияне, уехавшие после начала полномасштабной войны против Украины, выступают против войны. При этом единственная открыто антивоенная партия «Яблоко» не была допущена к выборам. По словам организаторов экзитполов, часть таких избирателей отдала голоса «Новым людям».

В этом году россияне за рубежом также могли голосовать только за партийные списки. Возможность выбирать кандидатов по одномандатным округам для них отменили после изменений в законодательстве. Всего за границей имели право голосовать около 1,8 млн россиян.

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