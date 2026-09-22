Минчанка: Второй день пытаюсь дозвониться в 40-ю поликлинику

Минчанка: Второй день пытаюсь дозвониться в 40-ю поликлинику4
- 22.09.2026, 15:58
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Трубку в учреждении здравоохранения просто не берут.
Минчанка olenka_verigo99. поделилась в Threads своими впечатлениями о белорусской «бесплатной медицине».
«Обожаю это: «У нас бесплатная медицина!» - пишет она. - Второй день пытаюсь дозвониться, просто дозвониться в 40-ую поликлинику, чтобы даже уже не записаться - какое там, а просто узнать хотя бы график приема лора.
Трубку не берут. Хорошо, продолжу дальше свое лечение в частном медицинском центре. Гнилая была попытка почувствовать бесплатную медицину».
Жители Минска неоднократно сообщали о долгих очередях или отказе вызвать врача в белорусских учреждениях здравоохранения. Например, вчера пациентка рассказала о том, что ей (отказались вызвать хирурга Минчанка с отеком Квинке семь часов ждала хирурга в больнице) в то время, как она находилась в тяжелом состоянии.