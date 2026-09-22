В Минске массажист тайно снимал обнаженных клиенток 32 22.09.2026, 16:11

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иллюстративное фото

Он прятал гаджет на полке.

Минский доктор Наталья Чайковская решила сходить на массаж. Нашла кабинет в удобном для себя месте — около станции метро «Институт культуры», на третьем этаже Дома быта. Выбрала свободное окошко у массажиста Андрея и пришла на сеанс.

А когда начала раздеваться в пустом кабинете, вдруг заметила спрятанный мобильный телефон. Он лежал так, чтобы женщина попадала в объектив камеры.

Доктор сфотографировала спрятанный гаджет, а потом начала смотреть его галерею: «В кадре была я. Голая. Шок! Я удалила видео со мной».

В галерее мобильника женщина, по ее словам, нашла много видео с предыдущими клиентками — тоже голыми и которые тоже вряд ли знали, что их снимают.

Возмущенная доктор удалила свое видео и позвала массажиста — разговор с ним она записала, но самого Андрея не видно, слышен только голос.

Мужчина на записи волнуется и не может внятно объяснить, зачем спрятал телефон с включенной камерой. Потом выдает: «Да нет, это какая-то ошибка». В голосе уже слышна некоторая нервозность.

Наталья потребовала удалить свое видео также из папки «Недавно удаленное». Андрей не стал спорить и сделал это.

Женщина в этот момент возмущается: «Вот здесь я, голая. Пришла на массаж, переодеваюсь. Вы извращенец?!». Андрей отвечает: «Нет. Такого больше не повторится».

Но Наталья не поверила: «Повторится! Серьезные проблемы у вас будут. Напрасно вы это сделали».

Доктор написала заявление в милицию и надеется, что удастся наказать массажиста. Историю она описала в тредах.

Юрист, с которым пообщалась «Наша Ніва», отмечает, что Наталья совершила ошибку, когда заставила массажиста удалить видео с собой. Причем не только удалить, а полностью зачистить его на телефоне. Доказать, что видео на самом деле было, будет трудно — особенно если массажист будет настаивать, что произошла какая-то ошибка, и на самом деле он ничего не снимал. Также у него осталось время, чтобы удалить все предыдущие видео.

По мнению юриста, если массажист будет отпираться до последнего, то вполне возможно, что доказать его вину не удастся.

Что касается юридической трактовки, то в описанной ситуации речь может идти как об административном протоколе за незаконный сбор персональных данных (с распространением или без, максимальный штраф — 9000 рублей), так и об уголовном деле по ст. 203‑1 («Незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных»). Здесь наказание (в случае если будет доказано распространение) может достигать трех лет колонии.

Наталья тем временем советует женщинам быть внимательными. «Если вы ходите на массаж, то проверяйте кабинет. Смотрите на полки. На телефон. На любую технику, которая кажется вам странной. Ваше тело — это не контент для чужого архива», — написала она в соцсетях.

Массажист Андрей, кстати, также оперативно отреагировал на этот конфликт. Сначала он начал искать место для переезда и даже запустил опрос в своем инстаграме — удобно ли будет клиентам приезжать по новому адресу.

После того, как Наталья опубликовала ситуацию в соцсетях, мужчина вообще удалил свой рабочий инстаграм.

А вот что Андрей раньше рассказывал о себе в посте-знакомстве: «Родился и живу в Минске. Мне чуть больше 30 лет. Женат на прекрасной Алёне».

В комментарии к Наталье пришла психолог Диана Курилович. Она рассказала, что Андрей около года назад предлагал ей бартер: она к нему ходит на массаж, а он к ней на психотерапию. Диана отказалась.

Появились и другие люди, которых раньше удивляло поведение массажиста: «Я год назад записала парня к нему и хотела пойти сама, но он показался мне слишком странным и назойливым. Я решила не идти, но парня отправила. После этого он был очень назойливым и писал каждый день с каким-то новым вопросом».

Недавно Андрей искал моделей на бесплатный массаж. Среди отличительных требований был вес до 65 килограммов и возраст от 18 до 40 лет.

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