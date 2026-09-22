Белорусов будут прививать полностью обновленной вакциной от гриппа 7 22.09.2026, 10:27

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Поменяли все три компонента препарата.

В эпидсезоне-2026/27 белорусов будут прививать новой вакциной от гриппа. Штаммовый состав обновлен полностью, рассказала завлабораторией НИИ гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Наталья Шмелева, передает БелТА.

Такое бывает нечасто и говорит об изменениях вируса.

По словам завлабораторией, обновление вакцин для ближайшего эпидсезона по всем трем компонентам рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения.

«Такое, когда меняются все три компонента вируса гриппа, бывает не так часто. Это свидетельствует о том, что вирус претерпел дрейфовые изменения. Он уже не такой, как циркулировал в прошлом году», – пояснила Наталья Шмелева.

Она также призвала всех пройти вакцинацию. Это убережет не только вакцинированного человека, но и тех, кто из-за противопоказаний не смог привиться. Беременные при вакцинации обеспечивают иммунитет своему будущему ребенку.

По прогнозам экспертов, пик активности гриппа в Беларуси ожидается в конце января – феврале. Первые вирусы гриппа при этом начнут циркулировать раньше. В прошлом сезоне простуд это случилось в конце ноября – декабре.

Пока же наблюдается рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями из-за начала школьного сезона. Циркулируют преимущественно негриппозные возбудители ОРВИ – например, риновирусы. Регистрируются также аденовирусы, метапневмовирусы, вирусы парагриппа и другие. Короновирус также продолжают фиксировать.

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