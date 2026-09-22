Франция усилит ПВО Украины 2 22.09.2026, 10:56

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Фото: x.com/ZelenskyyUa

Макрон рассказал, что передадут Киеву.

Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в США сообщил о подписании контракта на поставку радаров и передачу перехватчиков Украине. Об этом он написал 22 сентября в X.

Количество вооружения и сроки его поставки Макрон не назвал.

Французский лидер подчеркнул, что российские удары по украинской энергетике грозят оставить миллионы семей без тепла и электричества. По его словам, Франция будет помогать Украине пережить зиму, к оказанию поддержки также привлекут энергетический формат G7.

Кроме того, Макрон сообщил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом поддержку Украины, перспективу энергетического перемирия и моратория в Черном море. По его словам, Франция поддерживает эти идеи.

«Это станет одним из ключевых вопросов переговоров, которые должны возобновиться и привести к справедливому и прочному миру», – добавил президент Франции.

Зеленский после встречи с Макроном заявил, что Украина готова обеспечить дополнительные системы ПВО SAMP/T и ракеты к ним за счет финансовых возможностей в рамках займа ЕС.

«Продолжаем работу над возможностью производства таких систем ПВО и ракет к ним в Украине, а также над совместной с партнерами антибаллистической программой Freyja. Рассчитываем на первые результаты уже в этом году», – написал глава Украинского государства в X.

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