Франция усилит ПВО Украины

Франция усилит ПВО Украины2
- 22.09.2026, 10:56
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Макрон рассказал, что передадут Киеву.
Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в США сообщил о подписании контракта на поставку радаров и передачу перехватчиков Украине. Об этом он написал 22 сентября в X.
Количество вооружения и сроки его поставки Макрон не назвал.
Французский лидер подчеркнул, что российские удары по украинской энергетике грозят оставить миллионы семей без тепла и электричества. По его словам, Франция будет помогать Украине пережить зиму, к оказанию поддержки также привлекут энергетический формат G7.
Кроме того, Макрон сообщил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом поддержку Украины, перспективу энергетического перемирия и моратория в Черном море. По его словам, Франция поддерживает эти идеи.
«Это станет одним из ключевых вопросов переговоров, которые должны возобновиться и привести к справедливому и прочному миру», – добавил президент Франции.
Зеленский после встречи с Макроном заявил, что Украина готова обеспечить дополнительные системы ПВО SAMP/T и ракеты к ним за счет финансовых возможностей в рамках займа ЕС.
«Продолжаем работу над возможностью производства таких систем ПВО и ракет к ним в Украине, а также над совместной с партнерами антибаллистической программой Freyja. Рассчитываем на первые результаты уже в этом году», – написал глава Украинского государства в X.