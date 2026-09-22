Reuters: Литва усилит защиту ключевой подстанции у границы с Россией 2 22.09.2026, 11:09

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Объект появится в 30 километрах от Калининградской области.

Литва планирует усилить защиту новой электрической подстанции «Гизай», которая станет важным элементом энергетической связи стран Балтии с Польшей и остальной частью ЕС, пишет Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Глава литовского оператора электросетей «Litgrid» Андрюс Семескевичюс заявил, что объект оборудуют ограждением, способным выдержать удар грузовика со взрывчаткой, системами обнаружения подземных туннелей и железобетонными конструкциями для защиты трансформаторов от атак беспилотников.

«Мы проектируем «Гизай» с учетом новой реальности. Мы защитим станцию от дронов типа «Шахед», которые могут совершить аварийную посадку со 100 килограммами взрывчатки», — сказал Семескевичюс.

Подстанция будет занимать около 35 гектаров. По словам главы «Litgrid», это позволит снизить последствия возможного удара по объекту, поскольку даже один дрон повредит лишь часть оборудования.

«Гизай» планируют построить примерно в 30 км к западу от Калининградской области России. Это будет первый новый объект подобного масштаба в регионе после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Литовские военные консультируют «Litgrid» по вопросам защиты критической энергетической инфраструктуры и противодействия современным угрозам.

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