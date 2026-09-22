ВСУ уничтожили 300 плавательных средств «теневого флота» РФ в Черном и Азовском морях 3 22.09.2026, 11:24

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Роберт (Мадьяр) Бровди

Командующий украинскими Силами беспилотных систем опубликовал видео.

Силы беспилотных систем Украины в рамках операции «МоЛоЧКа « за 11 недель поразили и вывели из строя 300 плавательных средств российского «теневого флота» в Азовском и Черном морях.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт (Мадьяр) Бровди.

По словам Бровди, операция СБС «МоЛоЧКа» началась 6 июля 2026 года и длится одиннадцать недель.

С начала операции украинские военные вывели из самоходного состояния 300 плавсредств «теневого флота» РФ.

Бровди заявил, что движение судов в Азовском море и Керченском проливе остается заблокированным.

В то же время в северной и северо-восточной частях Черного моря, по его словам, российские суда продолжают пытаться совершать переходы.

Командующий СБС отметил, что операция «МоЛоЧКа» продолжается.

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