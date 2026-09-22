ВСУ уничтожили 300 плавательных средств «теневого флота» РФ в Черном и Азовском морях

ВСУ уничтожили 300 плавательных средств «теневого флота» РФ в Черном и Азовском морях3
- 22.09.2026, 11:24
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Командующий украинскими Силами беспилотных систем опубликовал видео.
Силы беспилотных систем Украины в рамках операции «МоЛоЧКа « за 11 недель поразили и вывели из строя 300 плавательных средств российского «теневого флота» в Азовском и Черном морях.
Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт (Мадьяр) Бровди.
По словам Бровди, операция СБС «МоЛоЧКа» началась 6 июля 2026 года и длится одиннадцать недель.
С начала операции украинские военные вывели из самоходного состояния 300 плавсредств «теневого флота» РФ.
Бровди заявил, что движение судов в Азовском море и Керченском проливе остается заблокированным.
В то же время в северной и северо-восточной частях Черного моря, по его словам, российские суда продолжают пытаться совершать переходы.
Командующий СБС отметил, что операция «МоЛоЧКа» продолжается.