Украинские воины ликвидировали бывшего мэра Белгорода Константина Полежаева 2 22.09.2026, 11:39

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Константин Полежаев

Он подписал контракт с Минобороны РФ после приговора по делу о взяточничестве.

Бывший мэр Белгорода и вице-губернатор Константин Полежаев ликвидирован в зоне «СВО». Об этом «Фонарю» сообщили близкие Константина Полежаева.

Ему было 53 года. За свою карьеру он успел пройти путь от дорожного инженера до главы областного центра и заместителя губернатора, а после уголовного дела о взятке подписал контракт с Минобороны РФ.

Полежаев был одной из заметных фигур в белгородской власти последних двух десятилетий. В 2013 году он перешел на работу в администрацию Белгорода, где стал первым заместителем мэра. После отставки Сергея Боженова осенью 2015 года он сначала исполнял обязанности главы города, а затем возглавил Белгород.

В 2019 году Полежаев ушел из мэрии и перешел в областное правительство. Сначала он возглавил департамент ЖКХ, а впоследствии стал заместителем губернатора, курировавшим жилищно-коммунальное хозяйство.

После начала «СВО» зона его ответственности заметно изменилась. Полежаев занимался подготовкой укрытий, восстановлением поврежденных при обстрелах домов, коммунальных сетей и инфраструктуры.

Летом 2023 года карьера Полежаева в региональном правительстве закончилась. Незадолго до его ухода прошлый губернатор Вячеслав Гладков публично критиковал качество восстановления жилья в приграничных населенных пунктах. Вскоре после отставки бывшего вице-губернатора задержали правоохранительные органы.

Следствие обвинило его в получении взятки в особо крупном размере. По версии правоохранителей, директор строительной компании передал чиновнику в пользование два дорогостоящих автомобиля общей стоимостью более 18 миллионов росс. рублей.

В августе 2024 года Октябрьский районный суд Белгорода признал Полежаева виновным по части 6 статьи 290 УК РФ. Ему назначили пять лет колонии строгого режима, штраф 36 миллионов рублей и запрет занимать должности в органах власти в течение восьми лет. Два автомобиля конфисковали в доход государства.

В суде Полежаев признал вину, хотя спорил с оценкой размера взятки. Во время последнего слова он сообщил, что 6 августа подписал контракт с Министерством обороны РФ и хочет отправиться служить. Он говорил, что намерен таким образом «восстановить свое честное имя и искупить вину перед обществом».

Сразу после вынесения приговора Полежаев отправился под стражу, однако история на этом не закончилась. 16 октября 2024 года Белгородский областной суд при рассмотрении апелляции приостановил производство по уголовному делу. Основанием стало ходатайство командира воинской части в связи с прохождением Полежаевым военной службы. Региональное управление ФСБ тогда официально сообщило, что бывший чиновник заключил контракт с Минобороны РФ для службы в условиях «СВО».

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