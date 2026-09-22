Саудовская Аравия представила первые электромобили собственной разработки 2 22.09.2026, 12:23

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Фото: Ceer

Фотофакт.

Компании Ceer из Саудовской Аравии представила первые серийные модели электромобилей под названием Exobot в кузовах седан и кроссовер. Проект реализован в рамках государственной стратегии по созданию национальной автомобильной индустрии при участии Суверенного фонда Саудовской Аравии и тайваньской Foxconn, а одним из партнеров компании является BMW, передает Motor1.

Обе модели построены на единой электрической платформе и получили подчеркнуто футуристичный дизайн — клиновидный силуэт, узкую светотехнику и увеличенное остекление. В дизайне использованы элементы, отсылающие к архитектуре древнего города Хегра, а световая подпись из 32 сегментов символизирует год основания королевства — 1932-й. Одной из ключевых особенностей стали длинные поднимающиеся двери Shahin Wing, обеспечивающие доступ к обоим рядам сидений. В интерьере — руль-штурвал (с управлением «по проводам») и широкий дисплей от стойки до стойки. Предусмотрена функция изменения прозрачности стеклянных дверных панелей.

Базовая версия Exobot получила трехмоторную полноприводную установку мощностью порядка 850 л.с., позволяющую седану разгоняться с места до 100 км/ч за 2,6 секунды, а кроссоверу — за 2,9 секунды. В топ-исполнении отдача достигает более 1100 л.с. и 1500 Нм, а время разгона сокращается до 2,1 секунды у седана и 2,4 у кроссовера. Максимальная скорость первого достигает 250 км/ч, второго — 210 км/ч. Электромоторы поставляют Hyundai Transys (дочерняя компания Hyundai Motor Group) и Rimac. Обе версии Exobot оснащены батареей емкостью 112 кВт·ч и 800-вольтовой архитектурой, позволяющей восполнить заряд с 10% до 80% менее чем за полчаса. Запас хода по циклу NEDC заявлен на уровне до 670 км для седана и 560 км для кроссовера.

Первой на рынок выйдет ограниченная серия First Edition, за ней последует версия Plus. Всего к 2030 году Ceer планирует расширить линейку до семи моделей, включая автомобили с различными типами силовых установок. Производство будет идти на новом заводе в экономическом городе короля Абдаллы.

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