Ученые впервые с начала пандемии COVID-19 зафиксировали снижение употребления алкоголя 5 22.09.2026, 12:52

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Снижение потребления спиртного произошло преимущественно за счет молодого поколения.

Ученые из медицинского центра Keck Medicine при Университете Южной Калифорнии выяснили, что употребление алкоголя среди взрослых в США снизилось впервые с начала пандемии COVID-19. Исследование, опубликованное в журнале Annals of Internal Medicine, показало, что с 2022 по 2024 год число пьющих сократилось почти на 2%, а доля тяжелого алкоголизма упала более чем на 8%. Несмотря на позитивную динамику, общий уровень употребления спиртного все еще остается выше допандемийных значений.

Снижение потребления спиртного произошло преимущественно за счет молодого поколения. Представители поколения Z сократили употребление алкоголя более чем на 5%, а миллениалы показали наибольшее падение уровня тяжелого пьянства — на 17% за два года. Интересно, что мужчины в целом уменьшили употребление спиртного активнее женщин (на 2,4% против 1,1%), однако женщины показали больший прогресс в отказе от тяжелого алкоголизма (на 9% против 7,7% у мужчин).

В то же время данные выявили крайне тревожную тенденцию среди взрослых в возрасте от 50 до 64 лет. В этой группе с 2018 по 2024 год общее употребление спиртного выросло почти на 4%, а показатели тяжелого алкоголизма увеличились более чем на 36%. По словам медиков, рост пьянства среди пожилых особенно опасен, поскольку риск развития связанных с алкоголем заболеваний увеличивается с возрастом.

Специалисты проанализировали данные более 114 000 взрослых американцев за период с 2018 по 2024 год. Под тяжелым пьянством в исследовании понимается употребление пяти и более порций алкоголя в день для мужчин и четырех и более для женщин. По информации Центров по контролю и профилактике заболеваний США, чрезмерное употребление спиртного является одной из главных предотвратимых причин смертности в стране. На алкоголь приходится около половины всех смертей, связанных с патологиями печени, а ассоциированный с ним цирроз стал главной причиной пересадки этого органа. Хотя отказ молодежи от вредных привычек связывают с изменением социальных установок, медики подчеркивают, что нельзя автоматически предполагать снижение ущерба здоровью у молодых.

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