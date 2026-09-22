закрыть
22 сентября 2026, вторник, 23:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Медалистка чемпионата Европы по синхронному плаванию стала «Мисс Италия»

3
  • 22.09.2026, 13:28
  • 4,602
Медалистка чемпионата Европы по синхронному плаванию стала «Мисс Италия»
Мария Рицеа
фото: Личный архив спортсменки

Фотофакт.

Медалистка чемпионата Европы по синхронному плаванию Сара Мария Рицеа стала победительницей конкурса «Мисс Италия 2026». Об этом сообщает Sportmediaset.

Рицеа была в числе 16 финалисток конкурса как «Мисс Лигурия».

18-летняя Рицеа является титулованной спортсменкой. Среди наиболее значимых успехов — серебро чемпионата Европы 2024 года в Белграде (в технической программе смешанных дуэтов с Филиппо Пелати) и бронза чемпионата мира среди юниоров в Лиме, завоеванная в том же году.

фото: Личный архив спортсменки

На этапах Кубка мира в активе синхронистки есть одно серебро и три бронзы. На недавнем чемпионате Европы 2026 года в Париже она была в основной сборной в качестве первой запасной — как в командных соревнованиях, так и в дуэтах с Энрикой Пикколи и Лукрецией Руджеро.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путинский лохотрон
Путинский лохотрон
Кремль угрюмо молчит
Кремль угрюмо молчит Александр Невзоров
Путин нарвался в Европе на «вилку»
Путин нарвался в Европе на «вилку» Владимир Пастухов
Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко
Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко Максим Плешко