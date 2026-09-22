Медалистка чемпионата Европы по синхронному плаванию стала «Мисс Италия» 3 22.09.2026, 13:28

4,602

Мария Рицеа

фото: Личный архив спортсменки

Фотофакт.

Медалистка чемпионата Европы по синхронному плаванию Сара Мария Рицеа стала победительницей конкурса «Мисс Италия 2026». Об этом сообщает Sportmediaset.

Рицеа была в числе 16 финалисток конкурса как «Мисс Лигурия».

18-летняя Рицеа является титулованной спортсменкой. Среди наиболее значимых успехов — серебро чемпионата Европы 2024 года в Белграде (в технической программе смешанных дуэтов с Филиппо Пелати) и бронза чемпионата мира среди юниоров в Лиме, завоеванная в том же году.

фото: Личный архив спортсменки

На этапах Кубка мира в активе синхронистки есть одно серебро и три бронзы. На недавнем чемпионате Европы 2026 года в Париже она была в основной сборной в качестве первой запасной — как в командных соревнованиях, так и в дуэтах с Энрикой Пикколи и Лукрецией Руджеро.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com