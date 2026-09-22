Медалистка чемпионата Европы по синхронному плаванию стала «Мисс Италия»3
- 22.09.2026, 13:28
- 4,602
Фотофакт.
Медалистка чемпионата Европы по синхронному плаванию Сара Мария Рицеа стала победительницей конкурса «Мисс Италия 2026». Об этом сообщает Sportmediaset.
Рицеа была в числе 16 финалисток конкурса как «Мисс Лигурия».
18-летняя Рицеа является титулованной спортсменкой. Среди наиболее значимых успехов — серебро чемпионата Европы 2024 года в Белграде (в технической программе смешанных дуэтов с Филиппо Пелати) и бронза чемпионата мира среди юниоров в Лиме, завоеванная в том же году.
На этапах Кубка мира в активе синхронистки есть одно серебро и три бронзы. На недавнем чемпионате Европы 2026 года в Париже она была в основной сборной в качестве первой запасной — как в командных соревнованиях, так и в дуэтах с Энрикой Пикколи и Лукрецией Руджеро.