Эксперт: Для большинства украинцев россияне были ближе, чем жители Галичины 8 22.09.2026, 14:00

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Украина проходила долгий и сложный путь к единой нации.

После распада Советского Союза многие страны социалистического лагеря сразу перешли к стремительным реформам. Польша, Чехия, Венгрия, страны Балтии начали жесткие трансформации своего уклада и приступили к построению новой организации. Вместо этого украинцам пришлось пойти по другому сложному пути – построения единой нации. Об это пишет украинский блогер Виктор Андрусив на сайте gordonua.com.

Сайт Charter97.org приводит текст статьи полностью:

Государство не может быть успешным и эффективным без единой нации. Когда нет целостной нации – нет национального интереса, а соответственно, не возникает государственной идеологии и элита не занимается достижением этих интересов. Украина оказалась в ситуации, когда достичь единых национальных интересов стало невозможно на десятки лет. Лучшим доказательством этого стали первые президентские выборы. На них Вячеслав Чорновил, который представлял национально сознательных украинцев, набрал всего 23,27% и победил в трех областях: Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской. Это те же самые три области, которые на референдуме за сохранение Советского Союза проголосовали против. Зато плоть от плоти коммунистической системы Леонид Кравчук набрал 61,59%.

Тут важен момент, что в начале становления независимости не было даже разделения на Восток и Запад, которое появилось позже. Национально сознательные украинцы были в значительном меньшинстве, а соответственно – и национальные интересы. Следующие выборы в 1994 году можно вообще считать катастрофическими, поскольку из-за отсутствия шансов на успех Чорновил отказался принимать в них участие, и главными конкурентами стали Кравчук – представитель коммунистической номенклатуры, и Кучма – представитель «красных директоров». Тогда же впервые и появляется разделение на Восток и Запад, поскольку Кучма победил с 52%, а Кравчук проиграл с 45%. Важно, что Кучма прямо выступал за восстановление связей с Россией.

Пожалуй, апогеем того, где были национальные интересы Украины, стали выборы 1999 года. Первая четверка первого тура этих выборов может считаться настоящей национальной катастрофой: Кучма – 36%, коммунист Симоненко – 22%, социалист Мороз – 11%, социалистка Витренко – 10%. Фактически национальные интересы оказались в тотальном меньшинстве.

Однако какой долгий и сложный путь проходила Украина к единой нации, свидетельствует многолетнее исследование нашей идентичности Центром Разумкова. Так, по данным этого исследования, в 2006 году для большинства украинцев россияне были ближе, чем жители Галичины, а для галичан поляки были значительно ближе, чем жители Донбасса. Можно ли было построить какое-то государство в таких условиях? Вряд ли. Поэтому борьба за единую нацию продолжалась. И я вынужден прямо сказать: если бы не Путин, возможно, она продолжалась бы еще десятилетия.

Уже после 2014 года происходит резкий перелом в отношении друг к другу и к россиянам среди украинцев. Галичане стремительно становятся очень близкими всем остальным регионам, тогда как близость россиян обваливается вдвое. Апогей, конечно, наступил после полномасштабного вторжения, когда близость россиян для украинцев достигла почти нуля.

Самым значимым годом объединения украинской нации можно считать 2023-й. По данным исследования, 70% заявили, что гордятся быть украинцами, тогда как в 2000-м таких было 22,6%. Еще одним интересным индикатором состояния национальных интересов можно считать вступление в НАТО. Так, в 2000 году поддерживали 24%, а в 2006-м – 12%. После российского вторжения на Донбасс доля поддержки выросла до 40% и сохранялась долгое время вплоть до полномасштабного вторжения. И только в 2023 году поддержка вступления выросла до 74%. В этом вы можете ясно увидеть, что такое национальный интерес. Когда нация едина в своем видении, ни одна элита не сможет это игнорировать, и, таким образом, движение за заданным интересом неизбежно.

Однако, на мой взгляд, лучшим доказательством того, что мы стали единой и сильной нацией, является отношение к войне. Несмотря на то, что война длится уже пятый год, мы страдаем от колоссальных потерь в экономике и на фронте, несем это ужасное бремя войны, 61% украинцев заявили, что готовы терпеть столько, сколько потребуется. Это впечатляющее доказательство того, какой долгий путь мы прошли от единства с Россией до готовности терпеть войну ради независимости.

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