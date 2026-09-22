WSJ: Кто сильнее — Си или Трамп? 4 22.09.2026, 14:15

2,776

Фото: Getty Images

Президенту США скоро представится шанс проявить твердость.

Президент США Дональд Трамп готовится принять председателя КНР Си Цзиньпина в Белом доме и обещает вновь поднять вопрос об освобождении гонконгского издателя Джимми Лая. Однако, как пишет обозреватель Уильям Макгёрн для The Wall Street Journal, именно этот эпизод может показать, насколько сильны позиции Трампа в отношениях с Пекином (перевод — сайт Charter97.org).

Еще во время предвыборной кампании 2024 года Трамп обещал добиться освобождения Лая, заявив, что сделать это будет «очень легко». Однако спустя почти два года Лай по-прежнему находится в гонконгской тюрьме. В феврале 2026 года его приговорили к 20 годам заключения по делу о национальной безопасности.

Макгёрн обращает внимание на контраст между публичными заявлениями Трампа о «хороших отношениях» с Си и отсутствием результата по делу Лая. Пекин способен делать символические уступки, когда это отвечает его интересам, но в случае с Лаем этого пока не произошло.

«Если Джимми Лай находился в тюрьме потому, что Китай не уважал Джо Байдена и Камалу Харрис, то разве тот факт, что он до сих пор за решеткой, не означает, что Китай не уважает и Трампа?» — задается вопросом Макгёрн.

Лай может быть важнее для Пекина именно находясь в тюрьме. Бывший владелец газеты Apple Daily открыто выступал за свободу прессы и демократические права в Гонконге. В сентябре его семья вновь призвала Си освободить Лая перед встречей с Трампом.

Трамп получил возможность проявить твердость и потребовать освобождения Лая напрямую. «Председатель Си, продемонстрируйте величие Китая и отпустите Джимми Лая», — так мог бы сказать Трамп.

Для Трампа дело Джимми Лая станет проверкой того, способен ли он заставить Пекин пойти на уступки.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com