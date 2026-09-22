закрыть
22 сентября 2026, вторник, 23:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Блогер из Пинска рассказала о местном «феномене»

2
  • 22.09.2026, 14:13
  • 4,318
Блогер из Пинска рассказала о местном «феномене»

Настоящее чудо местной смекалки и несгибаемой веры.

Жительница Пинска savilka_t рассказал о необычной достопримечательности, которую обнаружил недалеко от райцентра.

«Это пинский феномен вы не найдете в путеводителях, - пишет он. - Он спрятан в Кошевичах - настоящее чудо местной смекалки и несгибаемой веры — самый настоящий пассажирский вагон РЖД с «луковичками» на крыше. Застывший поезд, который вез людей к Богу.

Сейчас, когда рядом уже высится настоящий храм, этот железный странник так и остался стоять на приколе как символ пути.

Когда говорят: «я объездил всю Беларусь, везде был», я не могу даже сказать, что знаю вдоль и поперек свой Пинск, пока нахожу такое».

Пользователи соцсети рассказали, что встречали подобные «феномены» и в других районах Беларуси. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

- В Барановичах я такое видел.

- Был такой в Лиде. Не знаю, остался ли.

- Этот «феномен» был придуман еще до революции и в Беларуси встречается.

- В Витовке под Минском тоже стоит вагончик, но в два раза меньше. Когда-то он выполнял роль церкви в Черкассах, но после того как построили храм, вагончик переместили к роднику. Возможно, он работает по праздникам.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путинский лохотрон
Путинский лохотрон
Кремль угрюмо молчит
Кремль угрюмо молчит Александр Невзоров
Путин нарвался в Европе на «вилку»
Путин нарвался в Европе на «вилку» Владимир Пастухов
Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко
Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко Максим Плешко