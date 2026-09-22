Блогер из Пинска рассказала о местном «феномене» 2 22.09.2026, 14:13

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Настоящее чудо местной смекалки и несгибаемой веры.

Жительница Пинска savilka_t рассказал о необычной достопримечательности, которую обнаружил недалеко от райцентра.

«Это пинский феномен вы не найдете в путеводителях, - пишет он. - Он спрятан в Кошевичах - настоящее чудо местной смекалки и несгибаемой веры — самый настоящий пассажирский вагон РЖД с «луковичками» на крыше. Застывший поезд, который вез людей к Богу.

Сейчас, когда рядом уже высится настоящий храм, этот железный странник так и остался стоять на приколе как символ пути.

Когда говорят: «я объездил всю Беларусь, везде был», я не могу даже сказать, что знаю вдоль и поперек свой Пинск, пока нахожу такое».

Пользователи соцсети рассказали, что встречали подобные «феномены» и в других районах Беларуси. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

- В Барановичах я такое видел.

- Был такой в Лиде. Не знаю, остался ли.

- Этот «феномен» был придуман еще до революции и в Беларуси встречается.

- В Витовке под Минском тоже стоит вагончик, но в два раза меньше. Когда-то он выполнял роль церкви в Черкассах, но после того как построили храм, вагончик переместили к роднику. Возможно, он работает по праздникам.

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