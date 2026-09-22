Россиянин Ролан Гусев отказался возглавить чемпиона Беларуси по футболу

Россиянин Ролан Гусев отказался возглавить чемпиона Беларуси по футболу2
- 22.09.2026, 14:47
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Бывший тренер московского «Динамо» принял такое решение после общения с руководством «МЛ Витебск».
Бывший тренер московского «Динамо» Ролан Гусев отказался возглавить белорусский клуб «МЛ Витебск». Об этом он рассказал «Матч ТВ».
49-летний Гусев подтвердил, что побывал в Минске и общался с руководством чемпиона страны. «Все верно. Я общался с руководством клуба, спасибо большое за проявленный интерес, но я решил не принимать предложение возглавить команду», — сказал Гусев.
Тренер добавил, что открыт к другим предложениям.
В прошлом сезоне «МЛ Витебск» выиграл чемпионат Беларуси, в нынешнем после 21 матча занимает второе место, набрав 44 очка. 14 сентября команду покинул тренер Филипп Соколинский. Это была уже третья в сезоне отставка в клубе. В конце апреля Михаила Мартиновича сменил Магомед Адиев, но проработал лишь 1,5 месяца.
Гусев по ходу прошлого сезона возглавил «Динамо» после ухода Валерия Карпина. Команда завершила чемпионат России на седьмом месте.