Россиянин Ролан Гусев отказался возглавить чемпиона Беларуси по футболу 2 22.09.2026, 14:47

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Ролан Гусев

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Бывший тренер московского «Динамо» принял такое решение после общения с руководством «МЛ Витебск».

Бывший тренер московского «Динамо» Ролан Гусев отказался возглавить белорусский клуб «МЛ Витебск». Об этом он рассказал «Матч ТВ».

49-летний Гусев подтвердил, что побывал в Минске и общался с руководством чемпиона страны. «Все верно. Я общался с руководством клуба, спасибо большое за проявленный интерес, но я решил не принимать предложение возглавить команду», — сказал Гусев.

Тренер добавил, что открыт к другим предложениям.

В прошлом сезоне «МЛ Витебск» выиграл чемпионат Беларуси, в нынешнем после 21 матча занимает второе место, набрав 44 очка. 14 сентября команду покинул тренер Филипп Соколинский. Это была уже третья в сезоне отставка в клубе. В конце апреля Михаила Мартиновича сменил Магомед Адиев, но проработал лишь 1,5 месяца.

Гусев по ходу прошлого сезона возглавил «Динамо» после ухода Валерия Карпина. Команда завершила чемпионат России на седьмом месте.

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