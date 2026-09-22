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ВСУ уничтожили российский дрон-флагман, который сидел на крыше здания и «махал» триколором

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  • 22.09.2026, 17:05
  • 6,616
ВСУ уничтожили российский дрон-флагман, который сидел на крыше здания и «махал» триколором

Видеофакт.

На Лиманском направлении российские оккупанты прибегли к необычному способу имитации наступления: вместо того, чтобы отправлять пехоту, противник доставил российский флаг на беспилотнике туда, куда его военные добраться не смогли.

Соответствующие кадры боевых действий обнародовали бойцы 63-й отдельной механизированной бригады «Стальные Львы».

Россияне установили триколор на дрон и направили его в район, недоступный для их пехотных подразделений. Таким образом оккупанты, вероятно, пытались создать видимость своего присутствия на этой территории.

Операторы беспилотных систем 63-й ОМБр заметили вражеский аппарат, который «размахивал» триколором на крыше здания, и оперативно его уничтожили.

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