ВСУ уничтожили российский дрон-флагман, который сидел на крыше здания и «махал» триколором

ВСУ уничтожили российский дрон-флагман, который сидел на крыше здания и «махал» триколором3
- 22.09.2026, 17:05
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Видеофакт.
На Лиманском направлении российские оккупанты прибегли к необычному способу имитации наступления: вместо того, чтобы отправлять пехоту, противник доставил российский флаг на беспилотнике туда, куда его военные добраться не смогли.
Соответствующие кадры боевых действий обнародовали бойцы 63-й отдельной механизированной бригады «Стальные Львы».
Россияне установили триколор на дрон и направили его в район, недоступный для их пехотных подразделений. Таким образом оккупанты, вероятно, пытались создать видимость своего присутствия на этой территории.
Операторы беспилотных систем 63-й ОМБр заметили вражеский аппарат, который «размахивал» триколором на крыше здания, и оперативно его уничтожили.