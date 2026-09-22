Операция «Вивальди» нанесла огромные потери армии РФ 15 22.09.2026, 15:03

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иллюстративное фото

Новоизбранные депутаты Госдумы требуют немедленно вывести российские войска из-под Лимана.

Вновь избранные депутаты Государственной Думы РФ, чьи родственники погибли в войне против Украины, готовят закрытое обращение к министру обороны Андрею Белоусову с призывом отвести войска на Лиманском направлении. Об этом сообщили в партизанском движении «Атеш».

По данным партизан, депутатам стало известно об огромных потерях войск РФ в районе Лимана, где продолжается операция Третьего армейского корпуса «Вивальди». Агенты «Атеш» из состава группировки войск «Центр» ВС РФ констатируют значительное техническое превосходство украинских сил на этом участке, жалуются, что ВСУ применяют новые роботизированные системы.

В обращении к Белоусову также будет идти речь о несостоятельности начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и системных проблемах в российской армии. В частности, о масштабной лжи, которую культивируют российские военачальники ради новых наград за якобы захваченные населенные пункты.

Как сообщалось ранее, в ходе наступательной операции «Вивальди» корпус Билецкого сорвал попытку войск РФ окружить города крепостного пояса в Донецкой области с севера и юга. В рамках 1-го и 2-го сезонов операции Третий корпус и приданные подразделения вернули под контроль Украины 125 км² территорий, из которых 50 км² – деоккупировали. Среди освобожденных населенных пунктов – село Шандриголово, в боях за которое россияне потеряли значительное количество пехоты. Операция «Вивальди» продолжается.

«Силы Третьего армейского корпуса ежедневно снижают наступательный потенциал трёх российских армий: Первой танковой, 20-й и 25-й общевойсковых армий РФ. В ходе второго этапа уничтожено более 800 военнослужащих противника. С учетом раненых и пленных общие потери противника составили более трех тысяч человек», – доложил бригадный генерал Андрей Билецкий.

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