Глава МИД Литвы прокомментировал возможную калийную сделку США с режимом Лукашенко 17 22.09.2026, 12:25

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Кястутис Будрис

Удобрения, добываемые в Беларуси, не могут попасть на территорию ЕС.

Вчера президент США Дональд Трамп заявил, что работает над сделкой с Беларусью, по которой будет закупать калийные удобрения по более низкой цене, чем США получают из соседней Канады.

Министр иностранных дел Кястутис Будрис прокомментировал LRT, что это дело двусторонних отношений между США и Беларусью, и напрямую на Литву это, мол, не влияет.

«То, что происходит между США и Беларусью, — это двусторонние отношения, отношения между этими государствами. Отмена санкций США напрямую не связана с действиями Европейского союза, с его санкционной политикой. Поэтому, узнав об этом заявлении из публичной сферы, мы рассматриваем его как вопрос двусторонних отношений, который нас напрямую не касается», — сказал он.

На вопрос, выражал ли Вашингтон желание, чтобы белорусские калийные удобрения двигались на рынок США через территорию Литвы или литовские порты, Будрис говорит, что консультировал американских официальных лиц насчет того, как работают санкции ЕС: «Нынешнее регулирование при введении санкций против Беларуси предусматривает, что на территории ЕС не может быть никаких удобрений. Это охватывает и транзит. Неважно, кому принадлежат калийные удобрения, неважно, какая компания их отправляет, неважно, в какой стране они зарегистрированы, калийные удобрения, добываемые в Беларуси, не могут попасть на территорию ЕС», — говорит Будрис.

Поэтому ни одно государство ЕС сегодня не может быть частью соглашения по удобрениям между США и Беларусью, уверяет министр иностранных дел Литвы.

На вопрос, оказывали ли США давление на Литву или ЕС насчет пересмотра санкций против Беларуси, Будрис говорит, что причины, почему против Беларуси введены санкции, понятны — нарушения прав человека, разгром оппозиции, поддержка России. «Пока это не изменилось, нет оснований говорить, что санкции могут быть пересмотрены. Я сегодня не вижу никакого пространства для дебатов на эту тему», — заявил Будрис.

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