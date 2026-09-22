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В Минске ходит загадочный автобус

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  • 22.09.2026, 13:10
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В Минске ходит загадочный автобус

1300 метров пути и один рейс в день.

В Минске ходит необычный автобус, маршрут которого составляет всего 1,3 километра. Кроме того, воспользоваться им можно только раз в день (причем обратно транспорт не возвращается). Речь идет о маршруте №261Э «Кольцевая – Зелёный Луг-6».

По данным госпредприятия «Столичный транспорт и связь», автобус отправляется с остановки «Кольцевая» в поселке Солнечный, затем едет по улице Широкой, автодороге Н3085 и улице Мирошниченко в сторону Зеленого Луга. Весь маршрут занимает всего 1300 метров.

Необычно и само расписание №261Э. У него предусмотрен только один рейс в день: по будням автобус отправляется от «Кольцевой» в 07:25. В обратном направлении транспорт не идет.

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