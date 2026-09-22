В минской школе детей заставляют отжиматься в качестве наказания

В минской школе детей заставляют отжиматься в качестве наказания11
- 22.09.2026, 14:01
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Родители в шоке.
Минчанка marysa_maya рассказала в Threads о необычном нововведении в одной из школ.
«Минск с каких пор у нас в школе дежурные заставляют дней отжиматься и приседать за то, что они бегают по школе? Это что за нововведения такие?» - пишет она.
Некоторые родители поддержали такой вид наказания, но большинство осудило. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:
- К сожалению, не принято у нас на переменах бегать, а детям надо. Значит, пусть поприседают или поотжимаются.
- Школу закончила в 2010 году… и даже у нас так было. Ничего страшного не случилось, было весело. Иногда даже специально бесили старшеклассников.
- Лучше обеспечить игры на свежем воздухе. Но это до тупых не доходит.
- Это вообще-то запрещено, дежурные заставляют. У ребенка может быть ограничение по здоровью. Просто дежурных ребят дети не слушают, когда им делают замечание, поэтому некоторые ловят особо злостных «нарушителей» скоростного режима и применяют профилактические меры. Хотя по правилам должны позвать дежурного учителя, который может поставить замечание в дневник.
- Ну вот какие синусы и косинусы может учитель объяснить, если он не может 10 раз отжаться? Срочно нормативы сдавать!