В минской школе детей заставляют отжиматься в качестве наказания 11 22.09.2026, 14:01

4,304

Родители в шоке.

Минчанка marysa_maya рассказала в Threads о необычном нововведении в одной из школ.

«Минск с каких пор у нас в школе дежурные заставляют дней отжиматься и приседать за то, что они бегают по школе? Это что за нововведения такие?» - пишет она.

Некоторые родители поддержали такой вид наказания, но большинство осудило. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

- К сожалению, не принято у нас на переменах бегать, а детям надо. Значит, пусть поприседают или поотжимаются.

- Школу закончила в 2010 году… и даже у нас так было. Ничего страшного не случилось, было весело. Иногда даже специально бесили старшеклассников.

- Лучше обеспечить игры на свежем воздухе. Но это до тупых не доходит.

- Это вообще-то запрещено, дежурные заставляют. У ребенка может быть ограничение по здоровью. Просто дежурных ребят дети не слушают, когда им делают замечание, поэтому некоторые ловят особо злостных «нарушителей» скоростного режима и применяют профилактические меры. Хотя по правилам должны позвать дежурного учителя, который может поставить замечание в дневник.

- Ну вот какие синусы и косинусы может учитель объяснить, если он не может 10 раз отжаться? Срочно нормативы сдавать!

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com