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В минской школе детей заставляют отжиматься в качестве наказания

11
  • 22.09.2026, 14:01
  • 4,304
В минской школе детей заставляют отжиматься в качестве наказания

Родители в шоке.

Минчанка marysa_maya рассказала в Threads о необычном нововведении в одной из школ.

«Минск с каких пор у нас в школе дежурные заставляют дней отжиматься и приседать за то, что они бегают по школе? Это что за нововведения такие?» - пишет она.

Некоторые родители поддержали такой вид наказания, но большинство осудило. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

- К сожалению, не принято у нас на переменах бегать, а детям надо. Значит, пусть поприседают или поотжимаются.

- Школу закончила в 2010 году… и даже у нас так было. Ничего страшного не случилось, было весело. Иногда даже специально бесили старшеклассников.

- Лучше обеспечить игры на свежем воздухе. Но это до тупых не доходит.

- Это вообще-то запрещено, дежурные заставляют. У ребенка может быть ограничение по здоровью. Просто дежурных ребят дети не слушают, когда им делают замечание, поэтому некоторые ловят особо злостных «нарушителей» скоростного режима и применяют профилактические меры. Хотя по правилам должны позвать дежурного учителя, который может поставить замечание в дневник.

- Ну вот какие синусы и косинусы может учитель объяснить, если он не может 10 раз отжаться? Срочно нормативы сдавать!

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