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Жительнице Крыма, которая собралась в Минск, рассказали, каким вопросом ее встретят

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  • 22.09.2026, 17:00
  • 17,696
Жительнице Крыма, которая собралась в Минск, рассказали, каким вопросом ее встретят

И дали несколько полезных советов.

Жительница Крыма ziyadiinova рассказала в Threads о планах переезда в Беларусь. У пользователей соцсети возникли вопросы.

«Есть, кто переехал из Крыма в Минск? – пишет она. - Нам скоро предстоит переезд с двумя детьми, давайте дружить!»

Несмотря на то, что автор поста обратилась к своим соотечественникам, белорусы не остались в стороне и дали ей несколько советов. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

- Чей Крым? Вы готовы к этому вопросу в Беларуси?

- Давайте не будете переезжать. И в Минск сразу прутся. Минск - не резиновый.

- Может, не стоит сюда переезжать: российские рубли не принимают, а если скажешь «Белоруссия», могут и в лицо плюнуть или даже ударить! Зачем вам это?

- А Крым чей? Это первое, что у вас тут спросят.

- Чемоданы не распаковывайте.

- В Москве ищите земляков, а в Минске нечего делать.

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