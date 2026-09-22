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Звезда «Универа» Анна Хилькевич встретилась со своими родственниками из Беларуси

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  • 22.09.2026, 17:35
  • 11,478
Звезда «Универа» Анна Хилькевич встретилась со своими родственниками из Беларуси

Актриса не виделась с ними больше 30 лет.

Актриса Анна Хилькевич встретилась со своими родственниками по отцовской линии. Звезда «Универа» рассказала в соцсетях, что приехала в Беларусь по работе, но нашла время, чтобы встретиться с близкими. Она опубликовала фото со своим дядей и двоюродными братьями.

«Эмоциональная получилась поездка. Я приехала в Беларусь на съемки фильма. Но еще к своим корням, к родным по папиной линии. С некоторыми из них мы не виделись больше 30 лет. Неудивительно, что, когда мы въехали в город, где родился и вырос мой папа, эмоции взяли верх…Я очень переживала и волновалась. Но как только мы встретились, я вдруг почувствовала такое спокойствие. В общем, получается очень сильная, наполняющая и даже немного целительная поездка. Ну и, конечно, творческая. Видно, что на фото 4 Хилькевича? Похожи? И еще на фото дом, где родился и вырос мой папа. Тут живут другие люди, но дом сохранился, каким и был! Я помню его, приезжала сюда когда мне было лет 6-7», — поделилась артистка.

Звезда родилась в семье военнослужащего Александра Хилькевича и его жены Татьяны. В 1996 году супруги вместе с единственной дочерью решили переехать из Санкт-Петербурга в Москву. По словам актрисы, отец с матерью переживали за ее будущее из-за опасной криминальной обстановки в Северной столице РФ. Артистка неоднократно говорила, что ей повезло расти в семье, где всегда царила любовь и поддержка. По признанию Хилькевич, у нее были очень трогательные отношения с отцом, и она за все ему благодарна.

Актриса состоит в браке с бизнесменом Артуром Мартиросяном. У пары трое детей: десятилетняя Арианна, восьмилетняя Анна-Мария и двухлетняя Оливия.

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