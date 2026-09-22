США направили новый воинский контингент в Литву 1 22.09.2026, 14:57

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иллюстративное фото

Об этом сообщил литовский президент.

Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что США направили новый воинский контингент в Литву. Слова политика приводит его пресс-служба.

«Новая смена американских военных находится на пути в Литву. Мы благодарны президенту США Дональду Трампу и администрации США за решение, которое важно для безопасности не только Литвы, но и всего региона», — заявил литовский лидер.

С 2019 года в Литве на ротационной основе находился тяжелый батальон вооруженных сил США в составе около 1 тыс. человек с танками Abrams, боевыми машинами пехоты Bradley, артиллерийскими системами Paladin. В ноябре 2024 года Вашингтон принял решение перевести ротацию на постоянную основу, то есть она осуществлялась без перерывов между сменами. Однако в начале июня Соединенные Штаты вывели из Литвы этот батальон и не сделали дальнейших заявлений о перспективе своего присутствия.

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