SpaceX готовится к первому орбитальному полету Starship
- 22.09.2026, 15:20
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Илон Маск хочет, чтобы космический корабль шесть раз облетел Землю.
SpaceX готовится к первому в истории орбитальному испытанию гигантской ракеты Starship. Запуск запланирован на следующий понедельник, а сама миссия станет самым амбициозным тестом системы на сегодняшний день, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).
На стартовой площадке Starbase в Южном Техасе уже установили первую ступень ракеты — 33-двигательный ускоритель Super Heavy. Вместе со второй ступенью Starship конструкция достигает 124 метров и становится самой большой и мощной ракетой из когда-либо запущенных.
Во время предстоящего полета Starship должен провести около 10 часов в космосе и шесть раз облететь Землю, после чего приводниться в Тихом океане у побережья Чили. Ракета также впервые выведет на орбиту новейшие спутники Starlink V3.
«Starship впервые отправится на орбиту со спутниками Starlink V3, которые будут использоваться в рабочей сети», — написал Илон Маск в X.
В июле Starship уже успешно выполнил ряд задач, включая доставку 20 тестовых спутников Starlink V3 и возвращение второй ступени через суборбитальную траекторию без разрушения.
Теперь SpaceX предстоит проверить возвращение обеих ступеней. Компания рассчитывает сделать ракету полностью многоразовой и быстро готовить ее к новым полетам. В SpaceX называют такую технологию «святым Граалем ракетостроения».
Успех испытания важен и для НАСА. Полученные данные должны помочь подготовить Starship к программе «Артемида» и будущим высадкам астронавтов на Луне.