Всемирный банк передал Украине $841 млн 2 22.09.2026, 14:31

Средства пойдут на пенсионные выплаты.

Украина привлекла $841 млн от Всемирного банка под гарантии правительства Канады. Средства будут направлены на возмещение расходов государственного бюджета на пенсионные выплаты. Об этом 22 сентября сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

По его словам, Киев привлек финансирование в рамках проекта PEACE in Ukraine по договоренностям, достигнутыми в сентябре. Общий объем проекта уже достиг $54,3 млрд.

«Это крупнейший инвестиционный проект в истории Всемирного банка и один из ключевых механизмов поддержки финансовой устойчивости Украины», – написал Корецкий.

Он поблагодарил правительство Канады и Всемирный банк за важную и «своевременную помощь» Украине в условиях значительного дефицита бюджета.

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