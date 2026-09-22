Всемирный банк передал Украине $841 млн

Всемирный банк передал Украине $841 млн2
- 22.09.2026, 14:31
Средства пойдут на пенсионные выплаты.
Украина привлекла $841 млн от Всемирного банка под гарантии правительства Канады. Средства будут направлены на возмещение расходов государственного бюджета на пенсионные выплаты. Об этом 22 сентября сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
По его словам, Киев привлек финансирование в рамках проекта PEACE in Ukraine по договоренностям, достигнутыми в сентябре. Общий объем проекта уже достиг $54,3 млрд.
«Это крупнейший инвестиционный проект в истории Всемирного банка и один из ключевых механизмов поддержки финансовой устойчивости Украины», – написал Корецкий.
Он поблагодарил правительство Канады и Всемирный банк за важную и «своевременную помощь» Украине в условиях значительного дефицита бюджета.