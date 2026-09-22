Bloomberg: Литва может сорвать сделку Трампа с режимом Лукашенко 8 22.09.2026, 14:43

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Фото: DELFI

Порт Клайпеда является ближайшим к Беларуси выходом к Балтийскому морю.

Литва не намерена пересматривать запрет на транзит белорусских калийных удобрений через территорию ЕС, заявил министр иностранных дел республики Кястутис Будрис, передает Bloomberg.

Действующие ограничения запрещают транзит произведенных в Беларуси удобрений через территорию Евросоюза. По словам Будриса, Вильнюс не видит оснований для изменения санкционной политики ЕС в отношении Беларуси.

Агентство отмечает, что запрет может сорвать на планы президента США Дональда Трампа заключить с Минском крупную сделку по закупке удобрений.

Американский лидер накануне сообщил, что США работают с Минском над сделкой по закупке белорусского калия. «Цена будет значительно ниже той, которую мы сейчас платим Канаде, — это отличная новость для наших фермеров и животноводов», — написал Трамп в Truth Social.

Литовский порт Клайпеда является ближайшим к Беларуси выходом к Балтийскому морю. С марта Вашингтон призывает Вильнюс рассмотреть возможность возобновления транзита белорусских удобрений через Литву. «Мы рассматриваем это как вопрос двусторонних отношений, который нас напрямую не касается», — сказал Будрис после заявления Трампа о возобновлении поставок Беларуси.

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