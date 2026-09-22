Медведица вышла из кустов к снимавшей ее медвежат женщине 3 22.09.2026, 14:39

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Необычная встреча.

Редкая встреча произошла в лесах Ида-Вирумаа в Эстонии. Людмила Павлюченкова наблюдала за двумя медвежатами, спокойно жующими траву, когда из кустов неожиданно появилась их мама. Видео она опубликовала в Facebook-группе «Дикая природа. Эстония», пишет delfi.rr.

Сначала в кадре оказались два медвежонка, которые были заняты травой и, судя по всему, не особенно интересовались находившимся неподалеку человеком. Однако вскоре к ним присоединилась медведица.

«Честно говоря, в первый момент у меня прямо сердце екнуло, когда она поднялась на задние лапы и пристально посмотрела на меня», — рассказала автор видео.

Несколько мгновений медведица оценивала ситуацию, а затем опустилась на четыре лапы и ушла обратно в лес.

По словам женщины, убедившись, что опасности нет, медведица успокоилась, а у нее самой появилась возможность еще немного поснимать медвежат.

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