Лукашенко возмутился, что некоторые белорусы не платят за аренду жилья и коммуналку 35 22.09.2026, 14:42

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иллюстративное фото

Диктатор заявил, что это у него «вызывает недоумение».

На проблему просроченной задолженности за аренду жилья и коммунальные услуги обратил внимание Александр Лукашенко на совещании 22 сентября.

Диктатор отметил, что у него «вызывают недоумение ценообразование и дисциплина расчетов за арендные метры».

«В некоторых случаях арендная плата за жилье в областных центрах просто символическая: 30 рублей в месяц за двухкомнатную квартиру», — отметил Лукашенко.

Он обратил внимание, что на данном фоне возникает парадокс: просроченная задолженность за аренду и коммунальные услуги в целом по стране перевалила за 20 млн рублей, а должники годами продолжают пользоваться арендованными квадратными метрами.

«Копейки стоит, и это заплатить не могут», — возмутился узурпатор.

Он признал, что «ситуации бывают разные».

«Порой человек попал в беду, находится в тяжелом положении. Ему, может, и надо помочь. Но не годами же будем помогать», — заметил Лукашенко.

По словам узурпатора, зафиксированные Комитетом госконтроля факты и суммы совокупных долгов «показывают, что здесь какая-то системная недоработка, которую надо исправить».

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