Лукашенко возмутился, что некоторые белорусы не платят за аренду жилья и коммуналку

Лукашенко возмутился, что некоторые белорусы не платят за аренду жилья и коммуналку35
- 22.09.2026, 14:42
- 16,234
Диктатор заявил, что это у него «вызывает недоумение».
На проблему просроченной задолженности за аренду жилья и коммунальные услуги обратил внимание Александр Лукашенко на совещании 22 сентября.
Диктатор отметил, что у него «вызывают недоумение ценообразование и дисциплина расчетов за арендные метры».
«В некоторых случаях арендная плата за жилье в областных центрах просто символическая: 30 рублей в месяц за двухкомнатную квартиру», — отметил Лукашенко.
Он обратил внимание, что на данном фоне возникает парадокс: просроченная задолженность за аренду и коммунальные услуги в целом по стране перевалила за 20 млн рублей, а должники годами продолжают пользоваться арендованными квадратными метрами.
«Копейки стоит, и это заплатить не могут», — возмутился узурпатор.
Он признал, что «ситуации бывают разные».
«Порой человек попал в беду, находится в тяжелом положении. Ему, может, и надо помочь. Но не годами же будем помогать», — заметил Лукашенко.
По словам узурпатора, зафиксированные Комитетом госконтроля факты и суммы совокупных долгов «показывают, что здесь какая-то системная недоработка, которую надо исправить».