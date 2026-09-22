В Беларуси появятся налоговые изменения по электронным документам 1 22.09.2026, 12:16

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С 1 октября.

В Беларуси с 1 октября появятся налоговые изменения по электронным документам. Подробности рассказали в Министерстве по налогам и сборам (МНС).

С 1 октября этого года заработают изменения по обработке и приему налоговых деклараций и других документов, которые им пришлют в электронном формате.

«Конкретизированы положения по приему (отказу в приеме) налоговых деклараций (расчетов), иных документов и порядок уведомления об этом плательщика, — сообщают в МНС. — Так, налоговым органом будет отказано в приеме электронного документа плательщика, подписанного лицом, не являющимся законным или уполномоченным представителем этого плательщика. Дальнейшая обработка такого документа осуществляться не будет».

Налоговики также не примут электронный документ, если узнают, что «нарушена тайна личного ключа электронной цифровой подписи».

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