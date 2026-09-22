Украинские дроны поразили НПЗ в Уфе и Самаре

Украинские дроны поразили НПЗ в Уфе и Самаре2
- 22.09.2026, 12:45
- 2,314
Генштаб ВСУ раскрыл подробности.
Силы обороны Украины поразили два объекта российской нефтеперерабатывающей отрасли. Речь идет о НПЗ в Уфе и Самаре, где после ударов зафиксировали пожары.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на публикацию Генштаба ВСУ.
В ночь на 22 сентября подразделения Сил обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод «Башнефть-УНПЗ» в Уфе, Республика Башкортостан. На территории предприятия после удара возник пожар.
Мощность завода позволяет перерабатывать около 7,5 млн тонн нефти ежегодно. Предприятие выпускает бензин, дизельное и котельное топливо, сжиженные газы, серу и другую нефтепродукцию.
Еще одним объектом атаки стал Куйбышевский НПЗ в Самаре. Там также зафиксировали пожар на территории предприятия.
Куйбышевский НПЗ входит в структуру ПАО «НК «Роснефть» и является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Самарской группы России. Его мощность составляет около 7 млн тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное топливо, мазут и более 30 видов другой нефтепродукции.
Как отмечается в сообщении Генштаба, продукция обоих предприятий используется для обеспечения потребностей российской армии.
В Силах обороны заявили, что поражение таких объектов направлено на снижение военно-экономического потенциала России. Там также указали, что действия Украины являются реализацией права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.