Украинские дроны ударили по ключевому НПЗ России

Украинские дроны ударили по ключевому НПЗ России11
- 22.09.2026, 7:48
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Вспыхнул сильный пожар.
Самарская область претерпела атаки дронов в ночь на 22 сентября, в результате был поражен КНПЗ. На объекте вспыхнул сильный пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.
Губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщал в своем Telegram после полуночи, что на территории Самарской области действует режим беспилотной опасности.
Позже россияне в пабликах, ссылаясь, вероятно, на другие каналы связи Федорищева, написали о том, что дроны атаковали область.
Губернатор также призвал жителей Самарской области соблюдать правила безопасности, отойти подальше от окон и стеклянных перегородок, а кадры пролета беспилотников или работы ПВО ни в коем случае нигде не размещать.
«Большой столб дыма поднялся в области. Об этом сообщают наши подписчики. Информации о последствиях и пострадавших нет. Ждем комментарии правительства», - говорится в одном из пабликов.
На кадрах OSINT-каналов действительно видна не только большая ячейка возгорания на КНПЗ, но и высокий густой столб черного дыма, поднявшийся высоко в небо и протянувшийся на значительное отставание в сторону.
По состоянию на утро вторника, в 5.37 сообщалось, что пожар все еще продолжается. На месте работают сотрудники российского МЧС.
Самарский КНПЗ – один из крупных нефтеперерабатывающих заводов в Самарской области РФ. Предприятие перерабатывает нефть и газовый конденсат и производит бензин, дизельное топливо, керосин, мазут и другие нефтепродукты.
Завод имеет большое значение для обеспечения топливом регионов России, а его продукция также используется для военной логистики РФ.