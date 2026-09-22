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США хотят остановить полеты иранских авиакомпаний по всему миру

  • 22.09.2026, 8:22
  • 1,480
США хотят остановить полеты иранских авиакомпаний по всему миру

Уже с 23 сентября.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что с 23 сентября иранские авиакомпании не смогут осуществлять международные перелеты. В интервью телеканалу CNBC он уточнил, что аэропорты и компании, обслуживающие иранских перевозчиков, рискуют оказаться отрезанными от системы долларовых расчетов.

«Как мы это сделаем? Если они приземлятся, вы не сможете обеспечить их топливом. Вы не сможете предоставить им услуги по посадке, вы не сможете продать им билеты, иначе вас выбьют из долларовой системы»,— подчеркнул министр финансов. Он добавил, что Вашингтон оказывает на Иран давление «как никогда раньше», отметив, что США пресекают действия пособников Ирана по всему миру, в том числе в банковской сфере.

Ранее Минфин США 8 сентября объявил об ограничениях, предусмотренных операцией «Экономический изгой». Под санкции попали 27 иранских авиакомпаний. После этого Грузия заявила о приостановке авиасообщения с Ираном.

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