Как приготовить самый полезный кофе 4 22.09.2026, 9:03

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Девять лайфхаков от диетологов.

Кофе – это не только вкусный напиток; он также может зарядить энергией и повысить остроту ума. Однако не любой кофе одинаково полезен.

Как пишет Health.com, если вы научитесь готовить кофе правильно, то сможете извлечь из него максимум пользы для здоровья. Ниже диетологи рассказали о 9 простых способах, как сделать утреннюю чашку кофе максимально полезной.

1. Выбирайте кофе слабой обжарки

Кофе светлой обжарки часто содержит больше антиоксидантов, помогающих защитить клетки от повреждений. Антиоксиданты также способствуют борьбе с воспалением, которое может быть связано с такими проблемами со здоровьем, как диабет 2-го типа и болезни сердца.

Кроме того, во многих сортах кофе светлой обжарки содержится меньше акриламида – соединения, образующегося в процессе обжарки и способного нанести вред при употреблении в больших количествах.

2. Выбирайте качественные кофейные зерна

По возможности выбирайте органические кофейные зерна. Их выращивают без использования вредных химикатов или пестицидов, благодаря чему они сохраняют больше полезных свойств. Хотя исследования показывают, что в обычном кофе содержание кофеина, как правило, выше, органический кофе содержит больше антиоксидантов.

3. Готовьте кофе с использованием бумажного фильтра

Исследование 2020 года показало, что кофе, приготовленный с использованием бумажного фильтра, может быть полезнее для организма, чем нефильтрованный кофе.

Бумажные фильтры способны задерживать вредные вещества, содержащиеся в кофейной гуще. Исследования показывают, что фильтры задерживают кафестол и кахвеол – соединения, способные повышать уровень холестерина.

4. Добавьте специи для дополнительной пользы

Такие ингредиенты, как корица, куркума и мускатный орех, придают кофе пикантность и делают его полезнее, не увеличивая при этом калорийность.

Корица способна улучшить работу мозга и защитить от сердечно-сосудистых заболеваний, а куркума обладает мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Включение мускатного ореха в сбалансированный рацион может способствовать нормализации уровня холестерина.

5. Избегайте добавления сахара

Американская кардиологическая ассоциация (American Heart Association) рекомендует ограничить суточное потребление добавленного сахара до 9 чайных ложек для мужчин и 6 чайных ложек для женщин.

Рацион с высоким содержанием добавленного сахара может привести к проблемам с контролем уровня сахара в крови, набору веса и сердечно-сосудистым заболеваниям.

6. Избегайте искусственных сливок

Рацион с высоким содержанием насыщенных жиров и добавленного сахара может способствовать развитию диабета, болезней сердца и нежелательному набору веса. Вместо искусственных сливок попробуйте коровье или миндальное молоко, либо небольшое количество кокосового молока.

7. Добавьте масло МСТ

МСТ – это тип жиров, которые организм может использовать для быстрого получения энергии. Они содержатся в таких продуктах, как кокосовое масло и молочный жир.

Исследования показывают, что масло МСТ служит источником энергии для мозга и организма, особенно при низкоуглеводной диете. Также есть данные о том, что МСТ могут незначительно ускорять обмен веществ и способствовать сжиганию жира для получения энергии. Кроме того, масло МСТ легко усваивается.

8. Попробуйте кофе холодного заваривания (колд-брю)

Исследования показывают, что такой кофе обладает чуть меньшей кислотностью, чем горячий, поэтому людям, склонным к проблемам с желудочно-кишечным трактом, он может подойти лучше.

9. Выбирайте порции меньшего размера

Здоровый взрослый человек может без вреда для организма употреблять до 400 миллиграммов кофеина в день. Это означает, что большинству людей стоит ограничиться примерно четырьмя чашками кофе в день.

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