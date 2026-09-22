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Турчин рассказал, какая ситуация в Беларуси его настораживает

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  • 22.09.2026, 9:37
  • 8,438
Турчин рассказал, какая ситуация в Беларуси его настораживает
Александр Турчин

Лукашенковский премьер заговорил о проблемах в промышленности.

Премьер-министр Александр Турчин сказал, какая ситуация в Беларуси его настораживает. Информация опубликована в официальном телеграм-канале правительства Беларуси.

На совещании в понедельник, 21 сентября, рассматривалась ситуация, складывающаяся в белорусской промышленности.

– Но ситуация в некоторых отраслях и в целом ряде предприятий не может не настораживать… И следующее - это мои личные ощущения, что по целому ряду предприятий я не вижу действий руководства, прежде всего этих предприятий, к исправлению ситуации, - заявил премьер-министр.

По словам Александра Турчина, это выражается и в работе на внешних рынках, и в стране, и в плане оптимизации затрат.

Глава белорусского правительства напомнил, что по указанной теме собираются уже не в первый раз. В частности, в феврале 2026 года договаривались о механизмах и принципах работы.

– Если вы думаете, что на это все мы будем просто смотреть, вы ошибаетесь, - предупредил Турчин.

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