Белорусы жалуются на «очень кусачего» лесного паразита

Белорусы жалуются на «очень кусачего» лесного паразита6
- 22.09.2026, 10:20
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Насекомое забирается под одежду грибников.
Беларусы в соцсетях жалуются на назойливого паразита — оленью кровососку, которая в конце лета и начале осени атакует любителей лесного отдыха. Пользователи утверждают, что репелленты от этих насекомых не спасают и советуют для вылазок на природу выбирать одежду с плотно обхватывающими руки и ноги манжетами или костюмы, в которых «все закрыто наглухо».
Внимание к паразитам привлекла пользовательница Threads под всевдонимом sparkling_nastya, заметило «Зеркало».
«Грибники, как и чем вы спасаетесь от этих фантастических тварей — лосины мух (другое название оленьей кровососки — Прим. ред.)? У меня нервы сдают!» — написала женщина, прикрепив к посту фотографию насекомого.
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Публикация собрала свыше 67 тысяч просмотров и более 190 комментариев. Некоторые участники обсуждения заявили, что от оленьей кровососки «не спастись».
«Ни один репеллент не работает. Мерзость еще та! Особенно в волосах», — отметил luskotik.
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Другие пользователи считают, что уберечься от паразита все же можно.
«Специально купили костюм: капюшон, сетка — все закрыто наглухо. Сегодня тестировали. Тест пройден не одна муха не залезла вообще. Куртка просто бомба — рекомендую всем. Покупали в рыболовном магазине, но думаю есть и на WB», — поделилась panda_crew69.
«Меня выручает балаклава на голове», — написал lebed8267.
«Купила на „Озоне“ сетчатый костюм. В нем и хожу», — рассказала svetlana__minsk.
«Приобретите одноразовый медицинский костюм», — посоветовала girl_raу13.
Оленья кровососка — это «маленький и очень кусачий» паразит, пишет Гродненский зональный центр гигиены и эпидемиологии (ГЗЦГиЭ). В наших лесах они появляются в конце лета и начале осени.
«Их часто путают с иксодовыми клещами (одно из названий — лосиный клещ). Но к клещам эти мухи не имеют никакого отношения», — пояснили эпидемиологи.
Летают кровососки плохо и недалеко, предпочитают передвигаться прыжками или бегать, в сильный ветер их практически нет. В теплые безветренные осенние дни появляются целые рои этих насекомых, которые нападают на человека исключительно днем.
«Хотя в лосиных мухах находят спирохеты (возбудители болезни Лайма), случаи заражения человека неизвестны. Укусы для человека — болезненны и неприятны. Общая реакция на укус может сопровождаться покраснением кожи, образованием папулы через 10−20 минут (экссудативные узелки, волдыри), сильным зудом, аллергией, припухлостью и сыпью. У предрасположенных людей сыпь сохраняется длительное время, и может потребовать противоаллергического лечения», — отметили в Гродненском зональном центре гигиены и эпидемиологии.