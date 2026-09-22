Белорусы жалуются на «очень кусачего» лесного паразита 6 22.09.2026, 10:20

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иллюстративное фото

Насекомое забирается под одежду грибников.

Беларусы в соцсетях жалуются на назойливого паразита — оленью кровососку, которая в конце лета и начале осени атакует любителей лесного отдыха. Пользователи утверждают, что репелленты от этих насекомых не спасают и советуют для вылазок на природу выбирать одежду с плотно обхватывающими руки и ноги манжетами или костюмы, в которых «все закрыто наглухо».

Внимание к паразитам привлекла пользовательница Threads под всевдонимом sparkling_nastya, заметило «Зеркало».

«Грибники, как и чем вы спасаетесь от этих фантастических тварей — лосины мух (другое название оленьей кровососки — Прим. ред.)? У меня нервы сдают!» — написала женщина, прикрепив к посту фотографию насекомого.

Публикация собрала свыше 67 тысяч просмотров и более 190 комментариев. Некоторые участники обсуждения заявили, что от оленьей кровососки «не спастись».

«Ни один репеллент не работает. Мерзость еще та! Особенно в волосах», — отметил luskotik.

Другие пользователи считают, что уберечься от паразита все же можно.

«Специально купили костюм: капюшон, сетка — все закрыто наглухо. Сегодня тестировали. Тест пройден не одна муха не залезла вообще. Куртка просто бомба — рекомендую всем. Покупали в рыболовном магазине, но думаю есть и на WB», — поделилась panda_crew69.

«Меня выручает балаклава на голове», — написал lebed8267.

«Купила на „Озоне“ сетчатый костюм. В нем и хожу», — рассказала svetlana__minsk.

«Приобретите одноразовый медицинский костюм», — посоветовала girl_raу13.

Оленья кровососка — это «маленький и очень кусачий» паразит, пишет Гродненский зональный центр гигиены и эпидемиологии (ГЗЦГиЭ). В наших лесах они появляются в конце лета и начале осени.

«Их часто путают с иксодовыми клещами (одно из названий — лосиный клещ). Но к клещам эти мухи не имеют никакого отношения», — пояснили эпидемиологи.

Летают кровососки плохо и недалеко, предпочитают передвигаться прыжками или бегать, в сильный ветер их практически нет. В теплые безветренные осенние дни появляются целые рои этих насекомых, которые нападают на человека исключительно днем.

«Хотя в лосиных мухах находят спирохеты (возбудители болезни Лайма), случаи заражения человека неизвестны. Укусы для человека — болезненны и неприятны. Общая реакция на укус может сопровождаться покраснением кожи, образованием папулы через 10−20 минут (экссудативные узелки, волдыри), сильным зудом, аллергией, припухлостью и сыпью. У предрасположенных людей сыпь сохраняется длительное время, и может потребовать противоаллергического лечения», — отметили в Гродненском зональном центре гигиены и эпидемиологии.

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