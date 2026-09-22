The Telegraph: Это решение может дорого обойтись Путину 2 22.09.2026, 10:44

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Новая мобилизация может вызвать протесты.

Путин столкнулся с серьезной проблемой. Российским войскам нужны новые солдаты, но новая мобилизация может вызвать протесты в крупных городах страны, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

На парламентских выборах Кремль вновь продемонстрировал, насколько жестко контролирует политическое пространство страны. Партия Путина «Единая Россия», по предварительным данным, получила 355 из 450 мест. При этом большинство оппозиционных кандидатов не смогли принять участие в выборах.

При этом в российском обществе нарастает усталость от войны. «Война дает о себе знать в России. Украинские дроны и ракеты изменили привычный уклад жизни», — пишет британское издание.

Украинские атаки уже достигали Москвы. Во время выборов беспилотники ударили по столице, а над крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом города поднимался дым.

Главная проблема Кремля связана с нехваткой военнослужащих. В сентябре 2022 года Путин объявил «частичную мобилизацию», которая вызвала протесты и массовый отъезд россиян за границу. После этого власти сделали ставку на добровольцев, предлагая им крупные гонорары. Однако этот ресурс постепенно подходит к концу.

По оценке украинской стороны, российская армия ежемесячно несет около 30 тысяч потерь. Москва пытается компенсировать нехватку личного состава за счет высоких выплат добровольцам, а также получает военную помощь от Северной Кореи. Однако этих ресурсов недостаточно, чтобы поддерживать нынешние темпы боевых действий.

В этих условиях перед Путиным возникает неприятный выбор. Объявление новой мобилизации позволило бы увеличить приток людей в армию, но одновременно способно вызвать недовольство среди россиян, особенно в крупных городах. «Было бы огромной авантюрой для Путина объявить новую мобилизацию», — пишет The Telegraph.

Именно нежелание россиян отправлять своих сыновей на фронт может стать для Кремля одной из главных проблем. Путин должен решить, готов ли он снова пойти на риск мобилизации ради продолжения войны.

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