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Жену Петросяна не пустили в Европу

21
  • 22.09.2026, 11:03
  • 18,998
Жену Петросяна не пустили в Европу

Она собиралась лететь в Милан на Неделю моды.

Жена юмориста-путиниста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала в Instagram, что ее не пустили в Европу.

Брухунова должна была уехать 22 сентября в Милан на Неделю моды. Супруге юмориста не выдали визу.

«Это впервые за 13 лет моих путешествий по Европе. Впервые мне не дали визу без обоснований и объяснений. Просто вернули чистый паспорт», — заявила жена артиста.

В ноябре 2024-го Брухунова рассказала, от каких путешествий отказалась из-за «СВО». Супруга артиста заявила, что выбирает страны, где не нужно прятать свое происхождение. По словам жены комика, она больше не возит деньги в «агрессивную Европу». Женщина заявила, что ездит туда, где любят и поддерживают Россию.

В ноябре 2025-го жена Петросяна сообщила, что столкнулась с большим количеством хейта из-за свитера с надписью «Порвем за Россию».

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