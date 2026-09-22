Bloomberg: Армения может превратиться в центр развития ИИ 5 22.09.2026, 10:32

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Фото: Firebird.ai

Правительство Армении заключило с Nvidia перспективную сделку.

Сделка правительства Армении с Nvidia может превратить страну в центр развития искусственного интеллекта (ИИ), пишет Bloomberg со ссылкой на стартап Firebird, основатели которого имеют армянское происхождение.

Открытый в прошлом месяце в городе Раздан дата-центр должен стать крупнейшим вычислительным кластером в регионе и одним из самых больших в Европе. Ожидается, что к концу 2027 года его мощность достигнет 300 мегаватт, а количество установленных в центре передовых ИИ-чипов Nvidia превысит 70 тыс.

Агентство указывает, что пятая часть вычислительной мощности комплекса зарезервирована для внутреннего использования — для исследований, правительственных экосистем и экосистем Firebird. Остальная часть распределена между иностранными компаниями, включая американские, такие как Perplexity AI.

В материале отмечается, что роль чипов Nvidia в данной соглашении является одним из более «экстраординарных» примеров подхода президента США Дональда Трампа к «ИИ-дипломатии». Как указывает Bloomberg, дата-центр сыграл свою роль в обеспечении мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

По данным Bloomberg Firebird приобрела вдвое больше процессоров Nvidia, чем США лицензировали для экспорта саудовской Humain после месяцев переговоров с Эр-Риядом.

Армения начала свое взаимодействие с Nvidia в 2019 году, когда премьер-министр Никол Пашинян посетил офис производителя чипов в Санта-Кларе. С 2022 года компания установила свое присутствие в Армении, перевезя в офис в Ереване инженеров из Москвы. В 2023 году гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг посетил Армению, что заложило основу для создания Firebird.

В начале сентября The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что американские переговорщики обещали Армении доступ к ИИ-чипам Nvidia, чтобы способствовать заключению прошлогоднего мирного соглашения с Азербайджаном.

О роли Firebird в мирном урегулировании вокруг Нагорного Карабаха публично говорилось мало, отмечает WSJ. Переговоры между Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым находились под угрозой срыва, и американская команда пришла к выводу, что Армения согласится на сделку, если ей предложат более тесные экономические связи с США, включая разрешение на продажу передовых чипов Nvidia.

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