Ужгород стал первым областным центром Украины с прямым железнодорожным сообщением с ЕС 4 22.09.2026, 10:38

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Фото: Wikipedia

Замена локомотивов на границе больше не нужна.

Укрзализныця завершила электрификацию первой построенной в Украине евроколеи — участка между Ужгородом и Чопом.

Электрификация участка пути европейского стандарта на территории Украины открывает путь к запуску прямого пассажирского сообщения с Европой без смены локомотивов на границе. Об этом заявил министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник, сообщили в министерстве.

«Мы делаем Ужгород первым областным центром с прямым железнодорожным сообщением со странами ЕС. Следующая цель — завершить электрификацию до границы с Венгрией к концу 2026 года, чтобы пассажирские поезда из Австрии, Словакии, Чехии и Венгрии курсировали непосредственно в украинские города без лишних задержек», — сказал Калашник.

В рамках первого этапа железнодорожники установили 591 опору контактной сети и смонтировали почти 48 км контактного провода на участке между Ужгородом и Чопом.

Общая стоимость проекта составляет 1,3 млрд грн, из которых 50% — это безвозвратный грант Европейского союза в рамках программы Connecting Europe Facility (CEF Transport). Остальная часть финансируется за счет средств государственного бюджета и собственных средств Укрзализныци (в частности, на 2026 год на реализацию проекта из госбюджета выделено 285 млн грн).

В настоящее время ведутся работы над второй очередью проекта — электрификацией участка от Чопа до государственной границы с Венгрией (Захонь), завершение которой запланировано на конец 2026 года.

Поскольку данный участок электрифицирован на постоянном токе напряжением 3 кВ, а в Венгрии используется переменный ток 25 кВ, для движения без смены локомотива будут задействованы электровозы двойного питания. Это обеспечит сокращение времени в пути для пассажиров, снижение эксплуатационных расходов железной дороги, а также возможность курсирования пассажирских поездов из Венгрии, Австрии, Словакии и Чехии непосредственно до Ужгорода.

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