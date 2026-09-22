«Не нужно падать в обморок» 34 22.09.2026, 11:13

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В минской ветклинике щенка лечили за 2600 рублей в сутки.

В Минске лечение карликовой таксы Миши от парвовирусного энтерита обошлось хозяйке примерно в 10 тысяч рублей. В какой-то момент в частной клинике ей озвучили стоимость до 2600 рублей за сутки стационара. Ситуацию прокомментировали в МАРТ, передает «Первый информационный».

Миша заболел через несколько дней после того, как хозяйка Ангелина забрала его у заводчицы из Барановичей. Щенок стоил 750 рублей, на тот момент ему было полтора месяца.

«Я прислала предоплату. Заводчица сказала, что отдает щенков только после первой прививки, которую ему, кстати, сделали на две недели раньше положенного срока. Я не ветеринар, поэтому подумала, что так можно. Через неделю после прививки я поехала забирать Мишу», — рассказала Ангелина.

На четвертый день щенок перестал есть, началась непрекращающаяся рвота. В первой клинике тест на парвовирусный энтерит оказался ложноотрицательным, собаке сделали противорвотный укол и отпустили. Позже повторный тест подтвердил диагноз.

Руководитель одной из частных ветклиник Алексей Клянцевич объяснил, что парвовирусный энтерит считается одним из самых тяжелых заболеваний у собак.

«Диагноз парвовирусный энтерит — одна из самых сложных в плане лечения болезней. Она разрушает кишечник. Мы можем удалить почку, и с одной почкой пациент будет жить. Мы можем удалить часть печени. Если мы удалим хотя бы 50% кишечника, то долго с таким не живут. Когда поражается весь тонкий отдел кишечника, кому-то постоянно приходится с шаманскими бубнами танцевать возле такого пациента, убирать различного вида экскременты каждый час, потому что кишечник отмирает и все выходит наружу», — рассказал он.

По словам Ангелины, врачи оценивали шансы Миши на выживание в 20−30%. Для лечения нужен был стационар с инфекционистом, но принять щенка согласилась только одна круглосуточная клиника.

«50−60% обращающихся к нам пациентов — это пациенты со скорой помощи, это так называемые умирающие пациенты. Кто спокойнее в плане состояния, приглашают либо врача, либо не приглашают, а пяткой выбивают дверь и увозят в реанимацию. В клинике установлена экспертного класса техника, чтобы не дергать пациентов, ускорять время и создать удобства врачу, клиенту и пациенту», — рассказал Клянцевич.

Именно там стоимость лечения могла доходить до 2600 рублей в сутки. По словам руководителя клиники, цена зависит от тяжести состояния и объема процедур.

«Не нужно падать в обморок. Несмотря на высокую цену, первые сутки самые энергозатратные — врачам нужно разобраться во всем, взять анализы и провести исследования. Отдельный инфекционный бокс стоит дорого. Играет роль и состояние — у кого-то может 1,7 тыс. рублей будет, а если умирающие пациенты, то 2,6 тыс. рублей. Но у нас работает система скидок. Если пациент остается на такой же категории тяжести, на следующий день от цены за первые сутки мы делаем скидку 15%, второй день — 30% от первой цены, а третий и все последующие — 45%», — пояснил он.

В итоге Миша провел в клинике 13 дней. Общая сумма составила на лечение таксы около 10 тысяч рублей — в среднем примерно 770 рублей в сутки. Ангелина призналась, что была готова даже взять кредит.

Ситуацией заинтересовалось Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Начальник управления МАРТ Анатолий Юрастов сообщил, что ведомство запросило документы клиники.

«Мы запрашивали информацию по данной клинике. Был полностью предоставлен акт выполненных работ, прейскуранты. Учитывая, что заболевание, от которого лечился данный питомец, достаточно сложное и заразное, ему необходимо было проводить много процедур, ставить капельницы», — сказал он.

По данным опроса МАРТ, в котором участвовали около 5000 владельцев животных, более 75% обращаются в частные ветклиники, чуть больше 9% — в государственные. Половина опрошенных считает тарифы на ветеринарные услуги завышенными, а 18% — полностью доступными и соответствующими качеству.

«50% из опрошенных высказали мнение о завышении тарифов на ветеринарные услуги. Вместе с тем 18% высказались о полной доступности услуг и соответствии качеству. По результатам мониторинга можно отметить, что запросы потребителей — это снижение стоимости тарифа, необходимость оказания круглосуточной и экстренной помощи и развитие ветеринарных услуг в данном сегменте. Также отмечались вопросы по необходимости введения лицензирования на ветеринарные услуги», — сообщил Юрастов.

15 сентября депутаты в первом чтении приняли законопроект, который должен установить единые требования к ветеринарным клиникам, оборудованию и квалификации специалистов.

«Это позволит исключить оказание ветеринарных услуг в ненадлежащих условиях. Иногда доходит вплоть до того, что на кухонном столе могут купировать хвосты, уши и заниматься оказанием других ветеринарных услуг. Закон сделает рынок ветуслуг более прозрачным и цивилизованным», — заявила депутатка Елена Пархимчик.

Сама Ангелина претензий к клинике не имеет. Она также рассказала, что нашлись и другие владельцы щенков из того же питомника, у которых были похожие проблемы со здоровьем.

«Миша не единственный щенок, нашлись еще пострадавшие из этого же питомника. Девушка с разницей в пару дней от нас забрала тоже щенка таксы. Им повезло больше — они гораздо раньше диагностировали парвовирус. Еще у одной девушки три щенка погибли полгода назад. Год назад также девушка брала у этой же заводчицы щенка. Он болел, но, слава богу, вылечился. Мы обращались в налоговую, исполком, писали в Барановичскую ветстанцию. Не знаю, будем ли мы подавать в суд, потому что пока что не понимаю, есть ли для нас в этом смысл. Нам люди помогли оплатить все лечение. Денег с заводчицы не надо. Наша цель — показать, чтобы не пострадали другие щенки и их потенциальные владельцы», — говорит девушка.

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