Регионы России атаковали сотни беспилотников 1 22.09.2026, 8:48

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Иллюстративное фото: AP Photo/Efrem Lukatsky

ВСУ атаковали 14 областей РФ.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь над регионами России якобы уничтожили почти 300 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 297 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в публикации.

По информации оборонного ведомства, российские военные якобы уничтожили их над территориями 14 областей — над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ульяновской областями, а также над Крымом.

Как сообщал Charter97.org, украинские дроны поразили ключевой НПЗ России.

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